Ваучеры за отмененные зарубежные туры предлагают использовать для поездок по РФ

Туристы смогут перебронировать на внутрироссийские туры сумму ваучеров на отмененные из-за пандемии поездки за рубеж.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, передает ТАСС.

«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления», – сказал Горин, подчеркнув, что выбирать будет непосредственно сам клиент. По словам вице-президента АТОР, в летнем сезоне уже планируются дополнительные рейсы по России.

Горин добавил, что в случае, если ваучер не будет использован, по истечении срока его действия возврат денег будет осуществляться с процентами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в российском правительстве допустили возможность открытия российских курортов этим летом, если заболеваемость коронавирусом в стране пойдет на спад.