Ваучеры вместо денег: правами пассажиров пожертвуют ради спасения перевозчиков

В правительстве разрабатывается законопроект, который позволит российским авиакомпаниям, РЖД, а также структурам, управляющим водным транспортом, отказаться от возврата денег пассажирам за неоказанные услуги. Вместо них будут предложены ваучеры, которые можно будет использовать в будущем.

Закон призван легализовать сформировавшуюся практику: авиакомпании перестали выплачивать деньги за отменённые рейсы. В случае принятия он, с большой долей вероятности, будет иметь обратную силу, вопреки классической юридической практике: то есть пассажиры покупали билеты по одним правилам и считали себя защищёнными как потребители, однако теперь денег назад они не получат, поскольку по ходу игры правила были изменены. Скорее всего, коснётся это в том числе тех рейсов, которые уже не состоялись.

Законопроект, очевидно, пролоббирован через Минтранс перевозчиками, которые убедили правительство, что в случае, если их обяжут до конца выполнять обязательства перед всеми пассажирами, всех без исключения ждёт банкротство, а отрасль пассажирских авиаперевозок – крах. «Аэрофлот» перестал выплачивать пассажирам компенсации ещё месяц назад. S7 – и того раньше, в конце марта.

Практика «ваучеризации» пассажиров – не российское ноу-хау. Во многих европейских странах правительства обеспокоены вопросом, как не обанкротить перевозчиков. 12 министров транспорта стран Европы пытаются уговорить Еврокомиссию разрешить компенсацию ваучерами. Еврокомиссия пока остаётся на стороне потребителей, поэтому от обязательств выплатить компенсации авиакомпании пока не могут отказаться, но откладывают этот вопрос на будущее и всё настойчивее предлагают ваучеры.

Так поступает, например, самая «дешёвая» в мире (по цене билетов) ирландская авиакомпания RyanAir. Потеряв 99% своей маршрутной сети, RyanAir очень навязчиво предлагает своим не улетевшим пассажирам ваучеры, действительные в течение года. При этом уверяет, что от обязательств возврата средств не отказывается, а ваучер является лишь свидетельством того, что деньги принадлежат пассажиру и он волен ими распоряжаться. Примерно такая же ситуация у латвийского перевозчика AirBaltic. Сначала деньги своим пассажирам они возвращали, затем обещания растянулись на 90 дней. Между тем, согласно законодательству ЕС, пассажирам должны вернуть деньги в течение 7 дней. При этом, как и в России, многое зависит от позиции правительств стран, к которым относятся авиакомпании. RyanAir ведёт непростые переговоры с властями Ирландии, которые потребовали для возобновления перевозок оставить средние кресла в салоне свободными (для увеличения «социальной дистанции»). Перевозчик в ответ предлагает правительству выкупить эти места, в противном случае летать отказывается. А вот кабинет министров Латвии обещал поддержать свою «системообразующую» компанию, но в каком виде и в каком объёме это возможно, пока непонятно.

Греческий перевозчик Aegean не стал размениваться на компенсации и предлагает пассажирам (в том числе россиянам, планировавшим отпуск в Греции) ваучеры без каких-либо денежных альтернатив. Как это согласуется с действующими нормами ЕС, непонятно. Проблемы с компенсациями возникли и у пассажиров Air Malta, да и почти у всех остальных европейских авиакомпаний. Пассажиры, которые сочли себя обманутыми, уже пытаются вернуть свои деньги через чарджбэк, то есть через сообщения своему банку, с карты которой оплачивалась покупка. Однако банки, как правило, самоустраняются от таких опасных операций.

Многие россияне испытывают дополнительные проблемы с возвратом, поскольку приобретали билеты не напрямую у перевозчиков, а у посредников. В случае с железнодорожным сообщением это может быть сайт tutu.ru, в случае с авиационным – aviakassa, OneTwoTrip, Biletix и многие другие «виртуальные кассы». Помимо того, что эти сайты берут свою комиссию за услуги, которую не возвращают, возникает дополнительная сложность с коммуникацией продавца и перевозчика. В таких случаях возврата приходится требовать у этих «виртуальных касс». Плюс только в том, что в случае, если дело дойдёт до судебных разбирательств, с российским ответчиком дело иметь проще.

У некоторых пассажиров за время ожидания возврата может истечь срок годности банковской карты, с которой производилась оплата и на которую должна прийти компенсация. В таком случае следует обращаться в банк. Как правило, счёт, к которому привязана карта, остаётся действующим, деньги придут туда.

РЖД пока возвращает деньги за железнодорожные билеты по прежней схеме. За отменённые поезда – полную стоимость, за не отменённые – с удержанием комиссии (как правило, она составляет около 210 рублей). Более того, РЖД на данный момент компенсирует полную стоимость всем, кто хочет отказаться от поездки, запланированной в мае. Даже если поезд не отменён. Однако если закон будет принят, придётся довольствоваться ваучерами.