Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"

После вспышки коронавируса в Италии самостоятельные туристы пытаются вернуть деньги за поездку. Корреспондент Sobesednik.ru оказалась в их рядах и делится опытом.

«В Париже забастовки, в Барселоне беспорядки. А в Италии все спокойно»

В январе я решила сделать себе подарок на день рождения, который у меня в конце марта, и отдохнуть в солнечной Италии. По иронии судьбы я долго выбирала: недавно в Париже были забастовки, в Барселоне беспорядки, в Лондоне в это время года холодно и можно простудиться, поэтому я предпочла Вечный город. Там все было спокойно, и казалось, что уж с Италией точно проблем не будет.

Рим — дорогой город, и авиабилеты в него тоже не дешевые. Я купила билет по невозвратному тарифу у «Победы» и сделала бронирование апартаментов, тоже невозвратное, на сайте booking.com. Билеты с багажом обошлись мне в 13 тысяч рублей, квартира в 22 тысячи за 8 ночей. Но тур вышел бы не дешевле.

25 февраля, когда стало понятно, что обстановка в Италии накалилась, я позвонила в booking.com. Пришлось повисеть на линии, было много звонков. Менеджер рассказала, что многие, особенно те, у кого бронь на севере Италии, отменяют бронирование и просят о возврате денег с разным успехом, который зависит от позиции отельера. Менеджер связалась с итальянским переводчиком, который позвонил в отель и по моей просьбе очень аккуратно спросил их о том, готовы ли они на фоне вспышки коронависруса вернуть мне полностью деньги (тариф вообще-то невозвратный). Они согласились, но предложили перенос дат, который для них, конечно, выгоднее.

Я не стала сразу просить о возврате денег за отель, потому что на руках у меня были невозвратные билеты от «Победы». Тогда мне хотелось верить, что все скоро устаканится, в конце концов в Риме коронавируса нет. Пока. У «Победы» горячая линия платная, но она не работала. Я написала в авиакомпанию письмо с просьбой о возврате денег на фоне происходящего и через сутки получила ответ, что полеты не запрещены.

Можно ли победить «Победу»

Случайно на туристическом форуме я прочитала, что пассажиры «Победы», купившие невозвратный билет в Рим, смогли вернуть за него деньги по другому основанию: был перенос рейса на 15 минут. У меня он то же был еще в январе. Также на каком-то сайте (но точно не «Победы») я нашла телефон, куда можно звонить по возвратам. Позвонила быстро и бесплатно. Менеджер, услышав про перенос рейса, тут же оформила возврат.

С тех пор каждую утро мне приходят от «Победы» на почту чеки о возврате крупных сумм. Если бы они реально перевели бы мне на счет все эти деньги, я бы стала богатой женщиной, но пока там пусто. Мурыжить «Победа» может меня 30 дней.

Надо было что-то делать с апартаментами. Когда я в следующий раз связалась с букингом, а они в свою очередь с отельером — я советую именно этот путь, а не напрямую, потому что отказать бизнес-партнеру им сложнее, условия возврата изменились: или штраф 50%, или перенос дат. Я решила подумать.

На самом деле это не самый плохой расклад. Какие-то отели полностью возвращают деньги за невозвратную бронь, кому-то вообще не предлагают ничего и отвечают, мол, в Риме вируса нет. Понять итальянцев можно: вирус нанес мощный удар по туризму, который основа итальянской экономики.

Экономия невозвратных тарифов не стоит потраченных нервов

Штраф меня не устраивал, да и в Италию хочется. Сначала мне предлагали использовать депозит до конца года, потом до 31 июня, условия менялись явно не в мою пользу. К чести букинга, она делали все возможное, пытаясь мне помочь, и были предельно вежливы и корректны. Я сделала перенос дат на начало июня, у меня с карты должны списать еще 16 евро. Билеты на июнь будут стоить дороже, и в целом моя поездка подорожает. Пока даже не знаю насколько.

В букинге мне рассказали, что если официальные структуры запретят поездки в Италию (нынешние рекомендации не в счет), то они будут пытаться вернуть туристам все деньги. Пока их безоговорочно возвращают полностью, если было забронировано проживание в закрытом на карантин городе, всего таких пять.

Сейчас от работы сервисов бронирования и авиакомпаний зависит эпидемиологическая обстановка. Россияне не самые смелые, просто не настолько богатые, чтобы прощаться с деньгами. Покупают билеты и делают бронь люди по своему достатку, и осуждать их не стоит. Ну а я в следующий раз, когда захочу себе сделать подарок, куплю возвратные билеты. Экономия не стоит тех нервов, которые я потратила за эту неделю.