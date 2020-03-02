Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы

Российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в итальянские города пока до 5 марта включительно. Причиной стала чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса в Италии.

На онлайн-табло аэропорта «Внуково» 3 марта остался единственный рейс «Победы» в итальянский город Бергамо (близ Милана) вылетом в 14:40. Рейсы в Римини, Рим и Венецию отменены. В справочной аэропорта «Внуково» «Собеседнику» сказали, что и рейс в Бергамо в любой момент может быть отменен. Пассажирам, ожидающим вылета из Италии российским лоукостером, предлагается пересесть на рейсы «Аэрофлота». Вылетающим из России предлагают оформить возврат или обменять билеты на любое направление без доплаты. Впрочем, некоторые пассажиры жалуются на странности при получении возврата. «Я позвонил сегодня, поинтересовался почему я получил 10 и 12 рублей вместо 10 и 12 тысяч, сказали, не волнуйтесь, ошибка. И сейчас мне снова перечислили 10 и 12 рублей. Это халатность или издевательство?» — спрашивает в сети пользователь с ником Awolfrus.

Другие авиакомпании пока не отменяют свои рейсы в Италию и обратно. Однако некоторые пассажиры, купившие билеты в Италию и оформившие страховку от невылета по обстоятельствам форсмажора, изучают возможность отказа от перелета и получения компенсации от страховых компаний.

В аэропорту «Шереметьево» рейсам «Аэрофлота» из Италии могут поменять терминал прибытия на терминал F: именно там осуществляется специальный медицинский контроль.

Главный авиаперевозчик Италии Alitalia принял новую туристическую политику: пассажирам международных рейсов предлагается перенести поездку на конец месяца без уплаты сбора за изменение даты.

Пассажиры Air Serbia, которые уже имеют билет на любой пункт назначения в сети авиакомпании, оформленный 27 февраля или ранее, с датой поездки с 28 февраля по 31 марта и нуждающиеся в отмене поездки из-за ситуации с коронавирусом, смогут назначить новую дату или выбрать другое место назначения без платы за перебронирование, - сообщает сербский перевозчик. Новое путешествие должно быть осуществлено до 24 октября.

Между тем Турция объявила о полном приостановлении авиасообщения с Италией.