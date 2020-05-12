Туриндустрия просит возобновить внутренние поездки между "здоровыми" регионами

Поездки внутри страны между регионами с низким уровнем распространения COVID предлагают возобновить с 1 июня.

С соответствующим предложением выступили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации. Письмо было направлено в адрес министра экономического развития Максима Решетникова и главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Также предполагается, что возобновление международного трансфера возможно в прежнем докарантинном режиме с 1 января 2021 года.

Важным пунктом письма стало установление до 1 апреля следующего года моратория на исключение из Единого федерального реестра сведений о турагентствах, которые не могут продлить договор со страховой организацией о денежном обеспечении.

«В этой же связи мы считаем необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7% до 3% от общей цены турпродукта за предыдущий год», — обращается к ведомствам в письме президент РСТ Андрей Игнатьев.

Представители туриндустрии настаивают, что бизнес спасут только налоговые каникулы до марта 2021 года, а не отсрочки по выплате налогов. Кроме того, по их мнению, объемы субсидий по внутреннему и въездному туризму должны быть умножены на два на период 2020 и 2021 годов.

Ставку налога на добавочную стоимость для представителей бизнеса предлагают снизить до 5% и поднять до 10% только в 2022 году.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил возможность возобновления работы курортов в Крыму, Краснодарском крае и на Северном Кавказе в летний период.