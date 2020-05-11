В правительстве допустили возможность открытия российских курортов этим летом

Курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма могут заработать летом, если заболеваемость COVID-19 снизится.

Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, ряд регионов смогут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения, если заболеваемость пойдет на спад, и открыть доступ к популярным точкам.

«Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян», – подчеркнул Чернышенко, напомнив, что туризм является одной из самых пострадавших из-за пандемии отраслей как в России, так и во всем мире.

Чиновник указал на то, что имеется «огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм», отметив, что «сейчас инфраструктура действительно уже подросла». По его словам, введенные ограничения приведут к тому, что в России сформируется «свой собственный доступный туристический продукт в стране».

Вице-премьер призвал соблюдать режим самоизоляции, придерживаться масочного режима и работать удаленно, если это возможно.