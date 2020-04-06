Наиболее пострадавшие от карантина общепит, туризм и торговля просят субсидий

Аналитический центр НАФИ провел опрос среди 1508 руководителей предприятий о последствиях пандемии коронавируса для бизнеса.

По мнению 37% респондентов, одной из наиболее пострадавших от COVID-17 сфер окажется индустрия общепита. 34% считают, что туризм потерпит наибольшие потери. 26% отметили, что пострадает торговля, 22% предвещают большие проблемы у сферы обслуживания. 17-18% уверены, что пострадают сфера развлечений и логистические службы. 18% уверены, что пандемийный кризис коснется каждого, пишет РБК.

85% уже отмечают, что экономические показатели на их предприятиях ощутимо упали. Наиболее уязвимыми оказались компании с численностью сотрудников менее 100 человек. 43% респондентов полагают, что, если ситуация и стабилизируется, то не ранее чем через год.

73% из числа опрошенных руководителей подтвердили, что их организации нуждаются в государственной поддержке. 66% видят спасение в отмене налогов или отсрочке по их оплате, 34% хотят субсидий и прямой финансовой поддержки, а 21% не откажутся от кредитов без процентов по льготным условиям. Также среди ответов по мерам поддержки бизнеса указывалось введение кредитных каникул и снижение или отмена взносов в Фонд социального страхования.

Ранее вопрос о прямом субсидировании бизнеса поднимался в Минэкономразвития. А правительство тем временем подготовило список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Его опубликовали «РИА Новости».

Помимо упомянутых выше сфер, в списке можно найти авиперевозчиков, организаторов конференций и выставок, бизнес в сфере спорта и фитнеса, салоны красоты, ремонтные организации и доплонительное образование. Именно компаниям этих профилей госпомощь будет оказана в первую очередь.