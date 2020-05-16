Суточный прирост жертв COVID-19 в Москве стал рекордным: главное к утру 16 мая

Россиянам, отказывающимся пройти тест на коронавирус или не сообщившим о месте пребывания после возвращения из-за границы, грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Об этом рассказали в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп намерен частично возобновить финансирование ВОЗ, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на черновик письма американского лидера гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Отмечается, что США планируют выделять организации не больше денег, чем Китай. Ранее Трамп сообщал, что Вашингтон ежегодно перечислял ВОЗ до полумиллиарда долларов, в то время как КНР – лишь $40 млн.

Италия откроет границы с 3 июня, указывается на сайте правительства республики. Власти страны разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в Италию и выезд из нее в рамках смягчения ограничений из-за распространения коронавируса.

РПЦ отказалась от мозаики с Иосифом Сталиным в храме на территории парка «Патриот», пишет «РИА Новости». По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонида Калинина, мозаику решено перенести в музей на территории комплекса.

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили скончался после продолжительной болезни, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Министерство нефти страны. В начале мая Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Он умер утром 16 мая в больнице в Тегеране на 69-м году жизни. Ардебили называли одной из гравных фигур в нефтяном секторе Ирана.

В Москве за сутки погибли 74 человека с коронавирусом, указывается в сообщении столичного оперативного штаба. Это рекордное число жертв заболевания в городе за сутки с начала пандемии. Общее число летальных случаев в столице превысило 1400.