"Заразные" 10 тысяч рублей. Сколько людей заболеют после очередей за выплатами?

В своем последнем на данный момент обращении к народу Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем семьям с детьми до 16 лет.

Оформить заявку на выплату можно как на портале Госуслуг, так и по старинке — придя ногами в филиал пенсионного фонда. Из-за высокой нагрузки на государственный интернет-портал, который работал с перебоями, многим второй вариант показался проще. Очень многим. Катастрофически многим, судя по фотографиям очередей, в которых люди стоят, тесно прижавшись друг к другу, забыв о дистанции в 1,5 метра.

15 апреля, в первый день работы жестких ограничений в Москве, столичным властям понадобилось меньше часа, чтобы ликвидировать очереди в метро. В крупных региональных центрах — Саратове, Самаре, Астрахани, Смоленске, Чите, Курске и т.д., никто не среагировал до сих пор.

— Мы бы оформили все дистанционно, дело даже не в зависании. Портал Госуслуг написал: не совпадают паспортные данные. 10 раз перепроверила, все совпадает. Специалист пишет: идите лично подтверждать, — рассказала жительница Саратова Анна Спирина.

Через две недели после толкучки у метро Москвы число заболевших в столице за один день стало заметно расти. 30 апреля оно перевалило за отметку в 3000 человек, а потом и 5000 человек (до этого каждый день фиксировали около 2000 новых больных).

Ждать ли теперь новых заражений?

По словам вирусолога, академика РАН Феликса Ершова, столпотворения в регионах все-таки не столь опасны, как это было в столице.

– Всё зависит от конкретного региона. Где больше заражений и плотность населения, там очереди опасней. Москва с ее густонаселенностью на особом положении. Если говорить о пандемии, то она была именно в столице. Ту ситуацию, которая есть сейчас в регионах, называть этим словом трудно. Будет ли там болезнь распространяться так же — большой вопрос. Если посмотреть на карту, то совершенно ясно, что чем дальше на восток, тем меньше число заразившихся.

– С конца прошлой недели заговорили о снятии ограничений в регионах. Оправданно?

– Людям уже надоела эта самоизоляция, эта ненатуральная жизнь, но для меня вопрос — надо ли сейчас ослаблять меры контроля. После их отмены крупные города будут снова переполнены и контактов станет в разы больше. В супермаркетах, в центре города их будет не избежать. Смешно требовать соблюдать дистанцию в метро, когда оно заработает в прежнем режиме.

Ключевой вопрос — насколько велика коллективная иммунизация. Большинство людей может переносить вирус, не болея при этом. Это характерно для многих инфекций, для гриппа в том числе.

– Стоит ли нам носить маску и после снятия карантина, в сезоны ОРВИ?

– В метро обязательно стоит. Правда, по правилам маску надо каждые два часа менять, а ведь это мало кто делает. В маске тяжело ходить, тяжело дышать. По большей части все это напоминает детские игры – человек ходит с маской на шее и надевает ее только при виде полицейского. Польза от маски для здорового человека только психотерапевтическая – так спокойнее. Вирус по размерам настолько ничтожен, что пролезет куда угодно.

Избавиться раз и навсегда от эпидемий такого типа не получится. Условия для таких пандемий создает современный образ жизни. Это перенаселенность, общество потребления, рост городов, очень быстрые транспортные связи – утром ты в Китае, а вечером в Европе. В общем все то, что мы называем цивилизацией.