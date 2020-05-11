Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о работе властей по борьбе с коронавирусом.

По его словам, ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией, передает ТАСС. Период нерабочих дней в России для всех предприятий завершится с 12 мая.

Глава государства отметил, что предпринятые меры по борьбе с инфекцей позволили сохранить жизни тысяч россиян. Владимир Путин добавил, что выход из режима ограничений потребует значительного времени.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 221 344 случая заболевания коронавирусом, 11 656 зараженных выявлены за последние сутки.