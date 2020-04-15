В московском метро образовались очереди на проверку электронных пропусков

В первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, у входов в метро – длинные очереди.

В частности, серьезные затруднения наблюдались на Ленинградском шоссе, где были перекрыты три полосы, а также на шоссе Энтузиастов, передает ТАСС. Сотрудники ГИБДД останавливают машины выборочным методом, проверяются более 50% автомобилей. Сообщается, что процедура занимает около 30 секунд. Полицейские сканируют номера машин при помощи планшетов, таким образом проверяя наличие пропуска. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в Москву.

Как пишет «Дождь», жители Москвы также жалуются в соцсетях на очереди у станций метрополитена. Отмечается, что полицейские проверяют каждого пассажира, социальная дистанция при этом часто не соблюдается.

Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на транспорте требуется наличие цифрового пропуска. Такую меру власти столицы ввели для борьбы с распространением коронавируса.