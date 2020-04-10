В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска

Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.

Как пишет РБК, вскоре с соответствующим заявлением выступит мэр города Сергей Собянин.

Под пропусками имеются ввиду уже предлагавшиеся ранее QR-коды на мобильных устройствах.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова Собянина, который заявил, что власти отказались от этой идеи. Тогда он пояснял, что в этом нет необходимости, так как значительная часть москвичей прислушалась к рекомендациям мэрии и прекратила выход на улицу. Однако в том же обращении градоначальник отмечал, что впоследствии их могут ввести при ухудшении обстоятельств. Кроме того ряд экспертов высказывали мнения о технической неготовности мэрии к подобным мерам.