"Живем дальше так, как на этой неделе": Собянин не будет вводить спецпропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении всех карантинных мер, применяемых в Москве сейчас до 1 мая.

Он написал на сайте мэрии, что до конца месяца всё будет оставаться так, как было на этой неделе. Мэр подчеркнул, что пропуска для передвижения по городу вводится не будут, так как москвичи проявили «ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса» и в этом нет необходимости. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», — отмечает однако градоначальник.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», — объясняет мэр.

Единственным изменением станет выплата обещанных двух тысяч рублей пенсионерам — ждать её «до начала мая не придется», эти деньги Собянин обещал перечислить после 14 апреля.

Никаких дополнительных ограничений он не ввел. Все «школы и колледжи» будут продолжать работу в дистанционном режиме, пишет мэр. Про вузы он не упоминает.

Работать в обычном режиме буду:

аптеки и больницы,

продовольственные магазины,

магазины, торгующие товарами первой необходимости,

банки,

ремонтные и погрузочные компании, чья деятельность попадает под определение неотложных;

организации, борющиеся с коронавирусом

и различные предприятия с непрерывным технологическим процессом: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и прочие.

Государственные органы будут работать только с решения мэра.