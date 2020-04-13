Мэрия Москвы начала оформлять разрешения для поездок по столичному региону

На сайте столичной мэрии заработала услуга по оформлению пропусков для поездок по Москве и Подмосковью на транспорте.

«Пропуска будут представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки», – говорится в сообщении московского правительства.

Для того, чтобы оформить электронный документ, который понадобится для передвижения по столичному региону на личном, служебном или общественном транспорте с 15 апреля, следует указать цель поездки.

Цифровой пропуск для поездки на работу будет действовать до 30 апреля. Разовый пропуск для посещения медицинского учреждения действителен один календарный день, так же как и для поездки в иных целях.

Помимо электронного пропуска, который необходимо брать с собой для поездок по городу, следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», – указывается в сообщении.

Отмечается, что для передвижения по Москве пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории столицы, действует и в Московской области.