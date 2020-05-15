Правительство Словении сообщило о конце эпидемии коронавируса

Власти Словении объявили о конце эпидемии CОVID-19 в стране, указав на снижение показателей распространения инфекции.
«Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения», – приводит «РИА Новости» заявление кабмина.
Согласно данным NIJZ, с начала пандемии в Словении было зарегистрировано 1465 случаев коронавируса, жертвами заболевания стали 103 человека. За последние сутки в стране заразился один человек.
Начало эпидемии в Словении было объявлено 12 марта.