В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, разрешающий обустраивать в аэропортах помещения для курения.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с поправками к документу, которые были одобрены в ходе второго чтения, курилки вернутся в виде непрозрачных зон, с тем чтобы «была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Курительные помещения появятся в зонах для зарегистрированных на рейсы пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, а также в зонах для транзитных пассажиров.

В 2017 году был внесен законопроект о снятии запрета на курилки в аэропортах, который действует с лета 2013 года. Автором инициативы стал депутат от «Единой России» Сергей Боярский. По его мнению, закон поможет ликвидировать стихийные и нелегальные курилки на аэровокзалах.

В июле 2019 года документ был принят Госдумой в первом чтении. Несмотря на поддержку инициативы со стороны Минтранса и профильных комитетов Госдумы, а также главного нарколога Минздрава, против законопроекта выступили Минздрав в целом, Роспотребнадзор и Совет Федерации.