В российские аэропорты могут вернуться курилки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специально выделенных зонах на территориях аэропортов.

Как сообщается на сайте Госдумы, новый закон позволит открывать места для курения в транзитных зонах аэровокзалов. Курить смогут также пассажиры, прошедшие предполетный досмотр.

По словам заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова, инициатива позволит защитить некурящих от воздействия табачного дыма. В настоящий момент отсутствие доступа к курительным зонам заставляет любителей табака нарушать правила и курить в неположенных местах: «Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе», — подчеркнул Неверов.

Против принятия законопроекта выступает Министерство здравоохранения, отмечает ТАСС. Представители ведомства указывают на то, что концентрация вредных веществ в воздухе рядом с курительными помещениями всегда значительно повышена.

С 2013 года на территории и в помещениях российских аэропортов действует полный запрет на курение.