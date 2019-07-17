Главный нарколог РФ назвал невозможным вылечить тех, "кто застарел в грехе"

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал идею вернуть курилки в российские аэропорты.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специально выделенных зонах на территории аэропортов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал данную инициативу.

По его словам, запрет на курение на территории аэропортов привел к тому, что пассажиры стали делать это в других местах, в том числе в общественных туалетах, из-за чего дым начал распространяться по всей территории аэропорта.

«Те, кто застарел в своем грехе пьянства и курения, их уже трудно переделать, разве только что их жареный петух куда-то не клюнет», — приводит высказывание Брюна «Интерфакс».