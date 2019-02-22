Правильная реакция: "Зенит" обыграл "Фенер" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сергей Семак отошел от крайне осторожного стиля: «Зенит» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы и прошел в следующую стадию.

После первого матча меня охватило чувство, что я где-то это уже видел: сухое поражение в первом матче и надежды «показать кузькину мать» в ответной игре. Да, в прошлом сезоне именно такой сценарий и сработал: «Зенит» провалил первый раунд противостояния с «Селтиком», но очень уверенно разобрался с «кельтами» во второй встрече.

Но чаще всего мы наблюдали несколько иную картину: после гостевого поражения «Зенит» старательно отыгрывался дома, но пропущенный гол (как правило, в конце матча) рушил все надежды.

Ярослав Ракицкий // Global Look Press

К нашей радости, в этот раз питерцы пошли по менее привычному сценарию. Главное, что изменил Сергей Семак по сравнению со стамбульской игрой — это настрой команды: «Зенит» побежал со стартовых минут, конвертировав свое давление в быстрый гол, когда подача Дриусси в штрафную закончилась скидкой Сердара Азмуна на Магомеда Оздоева, отправившего мяч в сетку.

Нельзя сказать, что питерцы продолжили сминать соперника, но задача на стартовый отрезок поединка была выполнена. Похожим получился второй гол: Себастьян Дриусси снова подавал в штрафную с левого фланга, только в этот раз Азмун замкнул навес единолично.

Красивый гол «Фенера» мог смутить «Зенит», но, нужно признать, гости матч откровенно провалили.

Второй тайм питерцы провели очень неплохо. Лучшим образом себя проявлял иранец Азмун: новичок «Зенита» слишком быстро начинает оказывать большое влияние на игру команды. Это видно на примере одного матча с «Фенером»: Сердар ассистировал партнерам (гол Оздоева, выход один на один Роберта Мака), забил два гола и постоянно угрожал воротам турецкой команды.

Стычка Сергея Семака и Толгая Арслана // Global Look Press

Третий гол «Зенита» был логичен и справедлив. Стамбульцы после впечатляющего первого матча серьезно сбавили, а так как мы говорим о двухматчевом противостоянии, за одну хорошую игру в следующий раунд никто не пропустит.

Уже сегодня «Зенит» узнает своего соперника по 1/8 финала ЛЕ. В прошом сезоне питерцы именно на этой стадии закончили свою еврокампанию. Насколько состоятельной может оказаться команда под руководством Сергея Семака? Зимой «Зенит» точечно и очень качественно усилился: левоногий центральный защитник Ярослав Ракицкий уже делает свои знаменитые длинные передачи, а вчера он вовсе был исполнителем почти всех стандартов питерцев. Опорник Вильмар Барриос делает ровно то, что от него требуют: он вступает в кучу единоборств в центре поля, почти всегда выходя из них победителем. Ну и упомянутый уже Азмун: иранец, имеющий, к слову, опыт выступлений в ЛЧ, показал, что «Зенит» не зря заплатил за него деньги.

«Зенит» все еще не показывает особой вариативности в атаке, но с приходом Азмуна у них появился перспективный нападающий очень хорошего уровня. Вариантов он, может, и не добавит, но «скиллов» — определенно. А как распоряжаться возможностями Сердара, решать Сергею Семаку.