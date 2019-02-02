Петерс Покровскис: Азмун и "Зенит" – ошибка на 12 миллионов?

Обзореватель Sobesednik.ru – о переходе одного из лучших нападающих РПЛ Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит».

24-летний Азмун подписал контракт на 3,5 года, а это значит, что Александр Кокорин, в свою очередь, явно подпишет долгосрочный контракт с СИЗО; что либо Заболотный, либо Дзюба все же уйдут грядущим летом, как и предсказывал коллега; а еще то, что «Зенит» явно продолжает очертившуюся относительно недавно – то ли намеренно, то ли уж случайно – линию на бизнес-проект.

Стоимость трансфера иранца ориентировочно оценена в 12 миллионов евро. Насколько это выгодно «Рубину», у которого давние и, видимо, прочные, раз уж клуб продает свою главную звезду, проблемы с финансами – понятно. Но и питерцам, во-первых, после чумового по доходности трансфера Паредеса есть откуда брать и тратить заработанные – ЗАРАБОТАННЫЕ, подчеркиваю для тех, у кого мысли вертятся только лишь вокруг фактов потенциального присасывания к бюджетной кормушке! – деньги.

Во-вторых, даже неудачное взаимное стечение обстоятельств Азмуна и «Зенита» уронит ценник не то чтобы сильно, и дельта будет вполне подъемной. Даже если, как это называется в бизнесе, «зашортить» несостоявшийся актив и через время избавиться от бомбардира. Ну, например, сдать его обратно в «Рубин». Однако лишь пара удачных действий в еврокубках, да хоть в той же Лиге Европы сейчас, куда Азмуна так торопились заявить до 1 февраля 2019 года, или Лиге чемпионов, где – нет сомнений – «Зенит» будет играть в будущем сезоне, и маржа станет несоизмеримо жирнее. Вспомнить, например, как 20 лет назад в одно мгновение вырос спрос и, следовательно, цена на почти никому до той поры в Европе не известного спартаковца Антонио Маркао, стоило тому положить лондонскому «Арсеналу» двушку!

Да, «Зениту» в лице главного тренера Сергея Семака придется, возможно, поломать голову, как использовать Азмуна в своей игровой модели, тем более можно кривиться, что футболисты Бердыева как правило не приживаются с игровой точки зрения в других клубах. Множество болельщиков «Зенита», кстати, уже досрочно уверились в «ошибке на 12 миллионов» и призывают срочно и досрочно вернуть из аренды Луку Джорджевича и дать ему очередной шанс. Но в конце концов вспомним: Семак сам недавно жаловался на скудные кадровые ресурсы, значит, фактически понимает, и если не берет, то уж по крайней мере делит за покупку и этот выбор между двумя легионерами ответственность. Да и самому Азмуну, чего греха таить, явно нужен новый вызов и стимул. Ну разве может такому назревающему симбиозу грозить отторжение?