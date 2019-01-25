Петерс Покровскис: Кому достанутся 47 миллионов за Паредеса?

Обозреватель Sobesednik.ru — о продаже из «Зенита» в ПСЖ Леандро Паредеса за огромную, по предварительным данным, сумму.

История с продажей полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса во французский ПСЖ якобы за 47 миллионов евро кажется невероятной. Причин на то несколько, и каждая из них — это одно сплошное сомнение, каждое из которых, в свою очередь, само по себе весьма весомо. Во-первых, «Зенит» прежде не отличался умением «наваривать» что-либо на трансферах, скорее даже наоборот; соответствующий почетный титул здесь всегда держал ЦСКА. Что же до питерцев, то многие так и не поняли, например, даже то, прибыльными ли были сделки по Халку и Витселю: в разных сообщениях назывались (и до сих пор называются) разные цифры, а официальные коммюнике официальных же российских органов (а что такое иначе «Газпром»?) у населения есть привычка подвергать разной степени сомнениям.

Да и в сам кассовый антиразрыв и его буквально-таки страшную масштабность верится с трудом: это как же так получилось, что футболист, приобретенный российским клубом за 23 миллиона, продается за 47, то есть более чем со 100%-м наваром или с прибылью в абсолютном значении в 24 миллиона? Понятно, что со времен Жо или Милоша Красича, не говоря уже об условных Владиславе Радимове или Дмитрии Харине, прайс изрядно вырос, но чтобы так?!

Однако нынешние факты вроде как упрямы. Первое: сразу несколько европейских топ-клубов охотились за Паредесом еще с минувшей осени, и неспроста почти сразу 20 с лишним миллионов евро, которые первоначально хотел «Зенит», трансформировались в 45, которые питерцы, если верить дайджесту, запрашивали у потенциальных клиентов раз за разом. Второе: сам аргентинец как-то неожиданно, единственным из запасных, не считая третьего вратаря, не появился на поле в давешнем предсезонном матче с «Локомотивом». Кстати, проигранном 1:3. Ну и, наконец, третье: жена самого Паредеса — по случайному ли совпадению? — сейчас как раз находится в Париже.

И как ни горюй хейтеры, что глава «Газпрома» Алексей Миллер, который вроде как и принимал финальное решение по Паредесу, теперь вполне себе эффективный футбольный менеджер, и как ни издевайся, что на маржу «Зенит» теперь сможет набрать еще 24 Заболотных, а успех этот — похоже, правда.

В этой ситуации, как ни удивляйся и ни изгаляйся в издевках болельщики соперников «Зенита», неспособных поверить в супермегавыручку питерцев, прежде казавшихся исключительно убыточными, на самом деле желание у всех должно быть одно. Чтобы у Леандро Паредеса в ПСЖ однозначно и безо всяких оговорок все получилось. Тогда все эти 47 миллионов до последнего евроцента пойдут в общую копилку российского футбола, как ни пафосно это может прозвучать. В выигрыше окажется и вся Премьер-Лига, и те же самые клубы в частности. Ведь игроки теперь смогут воспринимать Россию не только как денежный мешок а-ля те же крейзи арабские шейхи, только победнее, а как трамплин в европейские топ-команды, а не в Турцию или Китай (хотя пропагандируемая кое-кем футбольная «ущербность» второго уже давно очень и очень спорна). Ну а сами российские клубы, конечно, смогут поживиться невиданными прежде доходами. И понять, что распоряжаться этими миллионами можно куда более умело и выгодно, даже с точки зрения бизнеса, чем рассовывать их по всяким карманам...