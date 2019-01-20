Николай Пронин: Дзюба в эпицентре заговора?

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему в один день вышли две опровергающие друг друга новости о судьбе футболиста.

19 января российский футбольный мир пожал плечами и явно скорчил недоуменную гримасу. Сперва информационное агентство Russia Today заявило, что форвард «Зенита» Артем Дзюба как никогда близок к переходу в английский «Эвертон». Следом «Р-Спорт» опубликовал информацию о том, что на самом деле Дзюба «Эвертону» якобы совершенно не интересен и даже никаких контактов на этот счет между двумя сторонами не было.

С одной стороны, слух и его последующее опровержение — обычное дело; но если вдуматься и вспомнить бенефициаров указанных СМИ, то получается, за Дзюбу в один день схватилась одна и та же структура. А когда из одной, да еще такой государственной головы растут два разнозакручивающихся рога, как тут не вспомнить тщательно опровергаемый некоторыми (причем уж настолько тщательно, что опровержения скорее больше похожи на церберную охрану) миф о войне двух кремлевских башен. А где чуется Кремль — непременно ищи заговор.

Кроме того, более позднее из двух заявлений совсем не вяжется как минимум с декабрьским интервью самого Дзюбы, который говорил, что недавно он сам согласовывал — или, как сейчас модно величать подобную деятельность, «авторизовывал» — свой трансфер в тот самый ливерпульский клуб. Да еще, судя по обстоятельности его же рассказа, тщательно взвешивал все возможные варианты: в частности, лучший нападающий сборной России на ЧМ-2018 отсеял, например, «Кардифф Сити»...

Меж тем главного тренера «Зенита» Сергея Семака постоянно ругают за его модель игры «на столба», коим, соответственно, и является Дзюба. Тот вроде и согласен, что надо несколько диверсифицировать стиль, и хочет подвигнуть руководство к приобретению более разноплановых игроков, о чем даже ответил недавно одному из болельщиков через комментарий в инстаграме... Но верить в то, что тренер, которому кровь из носу нужно тотальное самоутверждение — а оно сейчас возможно только через «золото», — сейчас, на полпути к триумфу, зарежет курицу, несущую золотые яйца, и на середине переправы вдруг озаботится поиском нового коня, просто нелепо.

Так что скорее всего мы являемся свидетелями локальных экивоков ради выбивания нового контракта: Дзюба подписан «Зенитом» до лета 2020 года, и сейчас, если уж у кого-то возникло желание его закабалить на подольше (для себя ли, или чтобы отступных при последующей продаже срубить побольше), для того самое время.