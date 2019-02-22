"Краснодар" и "Зенит" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги Европы, в который пробились два клуба из РФ.
Сформированные пары участников 1/8 финала ЛЕ выглядят так:
- «Челси» (Англия) — «Динамо» (Киев, Украина),
- «Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия),
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия),
- «Наполи» (Италия) — «РБ Зальбург» (Австрия),
- «Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия),
- «Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия),
- «Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция),
- «Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания).
Матчи пройдут 7 и 14 марта. Финал турнира в 2019 году состоится в Баку 29 мая.