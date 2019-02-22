"Краснодар" и "Зенит" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги Европы, в который пробились два клуба из РФ.

Сформированные пары участников 1/8 финала ЛЕ выглядят так:

Матчи пройдут 7 и 14 марта. Финал турнира в 2019 году состоится в Баку 29 мая.