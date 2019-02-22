"Краснодар" рациональный: новый облик помог "быкам" пройти "Байер" в ЛЕ

Команда Мурада Мусаева вновь провела отличный матч с «Байером», добившись нужного для прохода в 1/8 финала результата.

После первого матча сложилось стойкое ощущение, что нулевая ничья не является плохим результатом для «Краснодара». Южане продемонстрировали непривычно хорошее умение сыграть на результат (для этого необязательно ставить «автобус»), а также подстраиваться под соперника.

Очевидно, что даже проблемный «Байер» — команда более высокого класса, чем «Краснодар». В составе «Леверкузена» есть несколько игроков, которые периодически привлекаются в сборную Германии. К тому же в последние недели «аспириновые» заметно поправили свои дела в Бундеслиге.

Магомед-Шапи Сулейманов и Маурисио Перейра // Global Look Press

Но в матчах с «Краснодаром» немецкая команда была если не ужасна, то явно плоха. На протяжении всех 180 минут противостояния сложилось ощущение, что «Байер» по какой-то причине пытается отложить свои дела на потом. В моменты, когда нужно было использовать свой класс и додавить соперника, немцы этого не делали. Философия их тренера Петера Боса требует агрессивных действий в атаке, а к этому «Байер» пришел только после гола Магомеда-Шапи Сулейманова.

Даже сам голландский тренер «Леверкузена» признал закономерность вылета своей команды: да, российский клуб прошел благодаря правилу гостевого гола, но таковы (по крайней мере на данный момент) правила. И по правилам этой игры «Байер» проиграл: «Краснодар» вышел в 1/8 финала неслучайно.

Но не все было так хорошо в игре «Краснодара». Один из главных минусов — это, определенно, завершение в нападении. Если бы «Краснодар» успешно завершил хотя бы половину своих острых атак в первом тайме, то нервного финала матча могло и не быть. «Быки» не испытывают проблем с созданием моментов и доставкой мяча в штрафную, но на протяжении двух матчей не нашлось человека, который сделал бы завершающее действие в атаке так, как нужно.

Петер Бос и Мурад Мусаев // Global Look Press

Также насторожила реакция на забитый гол. «Краснодар» практически сразу вжался в штрафную, позволяя «Байеру» создавать напряженную обстановку у ворот гостей.

Плюсы те же, что и в первой игре. Это даже можно считать отдельным поводом для похвалы: «Краснодар» был целостным на протяжении двух игр. У команды была тактика, и она ее придерживалась. Четкий план, который даже с учетом исполнительских ошибок привел к необходимому результату.

Опять стоит сказать о тактической гибкости команды Мурада Мусаева. Краснодарцы делали все, чтобы нахождение на поле для «Байера» не было комфортным. Отдельно запомнился отрезок в конце матча, когда на протяжении нескольких минут «Краснодар» очень агрессивно и очень эффективно прессинговал хозяев.

Магомед-Шапи Сулейманов // Global Look Press

И еще один плюс: команда ни минуты не играла «на отбой». Даже пропустив гол от «Байера», почти каждое действие с мячом «быки» направляли на создание атак.

Теперь мы ждем «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы. Хотелось бы, чтобы южанам попалась элитная команда вроде «Наполи», «Арсенала» или «Челси». Очень любопытно было бы посмотреть, как молодой тренер Мусаев будет искать возможности обыграть такие команды.