На футболе снова "попилят" миллиарды?

Обозреватель Sobesednik.ru — о предложении исполкома УЕФА отменить правило выездного гола.

Исполнительный комитет УЕФА, согласно инсайду издания Kicker, готовит рекомендации по отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Напомним: прежде при равном по сумме двух встреч счете та команда, которая забила в гостях больше, проходила дальше. Вероятно, теперь соперники будут выявлять сильнейшего по пенальти или же — не дай бог — сначала в овертайме.

Почему «не дай бог» — да потому что мировой футбол это уже проходил, причем не так давно, на рубеже веков, и быстро от этого отказался. Правила «золотого гола», когда игра прекращалась сразу, и «серебряного гола», когда шанс отыграться у пропустивших был только до конца текущего дополнительного тайма, задумывались как раз с целью повысить динамичность игры; а привели к тому, что иные команды боялись на чужую половину поля переходить... Однозначно страшно неудачное с точки зрения современных трендов решение.

Другое дело, если бы тем же шагом отменить эти становящиеся тогда бессмысленными «два по пятнадцать» и сразу переходить к пенальти; но позвольте — неужели вы считаете, что победителя реально более справедливо, чем по игре (а точнее — даже по двум) определять образом, который ну почти все считают рулеткой и лотереей? Почему бы тогда просто не подбрасывать монетку, причем можно в самом начале игры (была, кажется, даже такая реклама) — и на этом заканчивать? И, пожалуй, особенно обидно это воспринимать любителям отечественного футбола, если вспомнить, почему в финал Евро-1968 прошла Италия, а не СССР. Да-да — кто не знает, все решила та же самая монетка...

Еще хуже другое: от добра добра не ищут, и если уж, как любят говорить чиновники, моментально оказывая на собеседника потенциальное воздействие мифическим авторитетом, «есть мнение», что надо как-то реформировать правило выездного гола, то пусть уж новая идея будет «более лучше» прежней. Увы, это вряд ли. Радует, конечно, что футбольные власти пока не торопятся рубить сплеча, а сначала новшество вроде как хотят проверить и обкатать на отдельных странах: даже тот же VAR, который кругом много и, на мой взгляд, справедливо хвалят, сперва проходил достаточное количество «разведок боем».

Не радует лишь то, что, делая футбольный продукт более аутентичным в отношении требований современности, добавляя в зрелищности в одних компонентах, футбольные чиновники немедленно машут шашкой где-то в других. Догадываюсь, однако, что могло вдохновить футбольных чиновников на такое решение, особенно если вспомнить свежие расследования и даже целые книги журналистов о коррупции в мировом футболе — такие как, например, «Мафия Блаттера» Эндрю Дженнингса — и учесть, что те же чиновники зачастую могут быть еще и бизнесменами или просто коррупционерами. Судите сами: даже при том же количестве равных исходов футбол получит большую длительность за счет овертайма и серии пенальти. А это значит больше возможностей втиснуть в «телик» рекламу — и, следовательно, больше шансов для дополнительных доходов на трансляции. И, вероятно, для того, чтобы набить свои карманы спонсорскими откатами...