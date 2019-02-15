Все решится в Леверкузене: "Краснодар" и "Байер" не забили голов в матче ЛЕ

«Краснодар» очень достойно провел первый в году официальный матч, сыграв развеселую нулевую ничью с «Байером».

Ровно как и в случае с «Зенитом», главный вопрос к команде Мурада Мусаева был связан с ее игровой формой. Если питерская команда, хоть это мы могли ждать, совершенно разочаровала своим состоянием в матче с «Фенербахче», то «Краснодар», как кажется, провел подготовку к 1/16 финала Лиги Европы лучше.

Да и соперник у южан был посильнее. Все-таки команда, идущая в зоне Лиги Европы в Бундеслиге, и проваливающий сезон турецкий гранд — это команды разного уровня. Конечно, с другой стороны, такая приличная форма для первого в году матча может означать, что «Краснодар» физически «сядет» ближе к концовке сезона, но это лишь предположение. Теперь о самой игре.

Маурисио Перейра и Карим Белараби // Global Look Press

«Быки», как мне показалось, очень хорошо подстроились под игру «Байера». Тренер «Леверкузена» во времена работы в «Дортмунде» и «Аяксе» ставил на контроль мяча. Учитывая разницу в уровне исполнителей и отсутствие ряда основных игроков в составе «Краснодара», «быкам» было глупо бодаться с немецкой командой за владение. Что бывает, когда менее состоявшаяся команда пытается «перевладеть» команду, похожую по стилю, но намного более сильную, показала игра между «Манчестер Сити» и «Челси» на прошлых выходных.

Мурад Мусаев, что выгодно отличает его от предыдущих тренеров «Краснодара», уже не в первый раз показывает отличную тактическую гибкость. Команда умеет подстраиваться под более сильных соперников, не отказывая себе при этом в собственной философии атакующего футбола, которую уже давно определил владелец клуба.

Митчелл Вайзер и Шарль Каборе // Global Look Press

Вчера мы видели, за счет чего «Краснодар» мог забивать и обыгрывать «Байер». Леверкузенцы, разумеется, больше владели мячом, но делали это не совсем эффективно. Хорошая игра в отборе, молниеносный и, что самое главное, организованный выход в атаку — это могло принести команде Мусаева победу в домашней игре.



Но тут мы сталкиваемся с плохой стороной игры «быков». В решающий момент всегда что-то подводило, будь то пас не на ход или за спину, неточный удар по воротам, неверный выбор позиции. Однако не стоит забывать, что три крайне важных для этого «Краснодара» футболиста — травмированный Ари, Юрий Газинский и Кристиан Рамирес — вчера даже не были в заявке команды.

Ближе к концу матча «Краснодару» пришлось откровенно подсесть к своим воротам, обороняя нулевую ничью. Сделать это удалось, что несомненно хорошо. Разница между классом команд не настолько велика, чтобы нельзя было рассчитывать на гол «Краснодара» на выезде.

В прошлые годы «Краснодару» в еврокубках мешали разные факторы, например неопытность и очевидные тренерские ошибки. Но таким, как накануне вечером, «Краснодар» в Лиге Европы мы еще не видели. И я нисколько не удивлюсь, если «Байер» будет пройден.