Виктор Леоненко: В первую очередь футболистам семью кормить надо

Самый мощный футбольный переход этой зимы – из «Шахтера» в «Зенит» Ярослава Ракицкого – не обошелся без скандала.

Выяснилось, что в нынешних условиях футболисты не могут безболезненно переходить из украинских клубов в российские. Защитника после переезда в Россию на родине многие уже не ждут. Его дальнейшее выступление за сборную Украины под вопросом.

За переезд в Россию 29-летнего защитника критикуют телеведущие и партнеры по сборной. В футбольной федерации говорят, что дальнейшие перспективы зависят от главного тренера национальной команды. Андрей Шевченко в свою очередь молчит и от комментариев отказывается.

Это не первый случай. Переход из одного чемпионата в другой вышел боком и тренеру Юрию Калитвинцеву (в московское «Динамо»). Больше всех переходом тогда остался недоволен наш телеведущий Владимир Соловьев. Он рассказал, какой Калитвинцев махровый русофоб. Не заладилось с оценкой и на родине: сейчас 50-летний специалист сидит без работы.

– Самое печальное, что Ракицкий может затеряться в «Зените» и чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в «Шахтере» линия защиты слабее. К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться, – говорит украинский комментатор, бывший советский футболист Виктор Леоненко. – У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. Хотя я знаю, что у него квартира в Москве и играл он в том же московском «Динамо» у Газзаева. Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере, с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится.

Виктор Леоненко // стоп-кадр YouTube

Только бонус за подписание Ракицкого, по информации украинских СМИ, составил 5 миллионов $. Зарплата – 2,5 миллиона евро в год (примерно как в ЦСКА у Игоря Акинфеева).

Символично: ровно пять лет назад в киевских боях Евромайдана на улице Грушевского памятник Валерию Лобановскому находился посреди самого пекла, пропитывался копотью от горящих покрышек и автобусов. К сегодняшнему дню скульптуру от сажи отмыли, а вот сам футбол – нет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019 под заголовком «Казус Ракицкого».