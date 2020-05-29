"Терпеть измену Ксюша не будет": Калашникова рассказала о расставании Бородиной с мужем

– Конечно, ему тоже было непросто, – вздыхает Калашникова. – Тем более когда хейтеры все время считают твои заработки и называют за глаза «дрессировщиком кота Бородиной». Курбан с достоинством реагировал на выпады завистников. Но и Ксюше досталось от сплетников.

Когда твоему любимому мужчине то и дело приписывают интрижки, должны быть стальные нервы, чтобы реагировать на это спокойно. Но если факт измены подтвердится, думаю, Ксюша вряд ли это примет. В ее жизни уже было столько ран от мужчин, что она уже хочет, чтобы рядом был человек, который бы относился к ней как к настоящему сокровищу, ценил ее и уважал.

Я стала замечать, что в последнее время Ксюша ещё больше постройнела. Она всегда была стройной, но сейчас прямо тростиночка. Такое бывает на стрессе.

Она все больше упоминает в соцсетях слова «абьюзер», «тиран». Видимо, пришлось обратиться к психологу, чтобы разобраться в семейных делах.

Между тем, Калашникова считает: без Курбана Бородина страдать не будет. И в ее жизни обязательно появится достойный мужчина.

– В любом случае такая девушка, как Бородина, одна не останется, – уверяет Калашникова. – Я вижу, как на неё смотрят мужчины, она успешна, привлекательна. А достойного мужчину никогда не испугают чужие дети. Я убеждена, что детьми никакой брак не скрепить, в паре самое главное – любовь и уважение.