Николаев Даниил
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"Терпеть измену Ксюша не будет": Калашникова рассказала о расставании Бородиной с мужем

Теледива считает, что без Курбана Омарова звезда "Дома-2" не пропадет, так как получает миллионы за рекламу.

Фото: Global Look Press

Слухи о возможном разводе Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым становятся все громче

Непростые отношения Ксении Бородиной с мужем продолжают обсуждать в светской тусовке. Поговаривают, что причиной трещины в семье звезды «Дома-2» стала другая женщина.

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала Sobesednik.ru о причинах ссоры Ксюши и Курбана.

– Я очень тепло отношусь к Ксюше, меня всегда восхищала ее внутренняя сила, – говорит Анна. – При всей своей хрупкости Бородина — настоящий боец. И я уверена, что если их история с Курбаном все-таки завершится разводом, она выйдет из неё достойно.

Она уже два раза оставалась одна с маленьким ребёнком на руках, но ее никакие разводы не сломили. Она привыкла не рассчитывать на помощь мужчин, зарабатывать сама.

Как бы ни складывалась ее личная жизнь, она оставалась одной из самых высокооплачиваемых и востребованных ведущих. Блогеры говорят: мол, стоимость рекламных постов в инстаграме Бородиной доходит порой до миллиона рублей. У неё есть подушка безопасности, которую Ксюша обеспечила себе сама, своим трудом. Поэтому одна она не пропадёт, детей вырастит.

Анна считает, что Курбану в отношениях с Бородиной было непросто. Мало какой мужчина выдержит звездную спутницу рядом.

Фото: Instagram
Анна Калашникова

– Конечно, ему тоже было непросто, – вздыхает Калашникова. – Тем более когда хейтеры все время считают твои заработки и называют за глаза «дрессировщиком кота Бородиной». Курбан с достоинством реагировал на выпады завистников. Но и Ксюше досталось от сплетников.

Когда твоему любимому мужчине то и дело приписывают интрижки, должны быть стальные нервы, чтобы реагировать на это спокойно. Но если факт измены подтвердится, думаю, Ксюша вряд ли это примет. В ее жизни уже было столько ран от мужчин, что она уже хочет, чтобы рядом был человек, который бы относился к ней как к настоящему сокровищу, ценил ее и уважал.

Я стала замечать, что в последнее время Ксюша ещё больше постройнела. Она всегда была стройной, но сейчас прямо тростиночка. Такое бывает на стрессе.

Она все больше упоминает в соцсетях слова «абьюзер», «тиран». Видимо, пришлось обратиться к психологу, чтобы разобраться в семейных делах.

Между тем, Калашникова считает: без Курбана Бородина страдать не будет. И в ее жизни обязательно появится достойный мужчина.

– В любом случае такая девушка, как Бородина, одна не останется, – уверяет Калашникова. – Я вижу, как на неё смотрят мужчины, она успешна, привлекательна. А достойного мужчину никогда не испугают чужие дети. Я убеждена, что детьми никакой брак не скрепить, в паре самое главное – любовь и уважение.

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