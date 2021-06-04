Калашникова рассказала о личной жизни Андрея Норкина после смерти жены Юлии

4 июня – ровно год со дня трагической смерти журналистки, звезды ток-шоу Юлии Норкиной, супруги ведущего НТВ Андрея Норкина.

Певица и актриса Анна Калашникова до сих пор не может поверить, что Юли больше нет с нами. Своими воспоминаниями об этом удивительном человеке и рассказом о том, как живет Андрей Норкин после смерти любимой жены, Анна поделилась с Sobesednik.ru.

– С Юлей Норкиной мы очень часто общались на съёмках ток-шоу, – говорит Калашникова. – Помимо того, что она была прекрасной ведущей, она была ещё и гениальной женой.

Анна Калашникова//фото: Instagram

– Юля пожертвовала карьерой ради любимого мужчины, следила за тем, чтобы Андрей был модно одет, ухожен. Она была сильной женщиной, поэтому сложно представить, почему в тот роковой вечер она ушла из жизни...

Депрессия, боязнь возрастных изменений? Сложно сказать… – теряется в догадках о причинах смерти Юлии Норкиной Анна Калашникова.

В прессе клеветали, что ей изменил муж, поэтому Юля, мол, отчаявшись, что-то сделала… Ведь Норкин был для неё всем.

Юлия и Андрей Норкины//фото: соцсети

Но, как мы видим, прошёл год, а рядом с Андреем не наблюдается новой спутницы, – отмечает Анна отсутствие видимых перемен в личной жизни ставшего вдовцом ведущего. – Судя по всему, слухи о его изменах были жестокой выдумкой. Видимо, кто-то хотел опорочить известного телеведущего, убрать конкурента.

Но грязь, которую кидали в Андрея, в него не попала. Он по-прежнему очень востребован, как на ТВ, так и на корпоративах, – считает Анна.

Калашникова уверена, что Андрей Норкин еще сможет жениться.

Юлия Норкина внезапно умерла в 52 года//фото: стоп-кадр YouTube

– Андрею чуть за 50. Жаль, что после смерти жены он стал затворником: почти нигде не появляется в свете, только работает на износ, – признает Анна.

– Ему надо жениться, найти своё счастье! Он успешный, богатый, красивый. Мечта любой девушки! Ему достаточно посмотреть по сторонам…

У меня столько подруг незамужних, очень мало сейчас достойных мужчин, одни аферисты и альфонсы, – возмущается Калашникова. – Уверена, если Норкин захочет, он ещё сможет устроить свою личную жизнь.