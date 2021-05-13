Виновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани

Трагедия в Казани никого не оставила равнодушным. Певица Анна Калашникова до сих пор не может прийти в себя. Звезда считает: подобные трагедии могут повторяться, если не предпринять срочные меры. И об этом нужно задуматься Ксении Собчак и Дмитрию Нагиеву.

– Я не хочу обвинять родителей этого убийцы, хочу обратить внимание на то, что делаем мы в кругу нашей индустрии, и что конкретно мы могли бы сделать уже сейчас, чтобы этого не допустить, – говорит Анна. – Такие люди как Собчак и другие в этом виноваты. Ну а правда. Собчак ведь, правда, сделала героя из маньяка. Какого жертвам было все это слушать. Бедные девочки.

Ещё недавно были баталии – показывать ли интервью со скопинским маньяком, снимать ли фильмы про Чикатило? После трагедии в Казани ответ на этот вопрос очевиден!

Из маньяков и убийц нельзя делать героев, поскольку нормальный человек не будет на эту погань смотреть. А психически нездоровый возьмёт истории этих злодеев как пример и пойдёт убивать. Таких ведь примеров тысячи. Примеров, где кумиром подростков становятся убийцы.

– Думала ли об этом Ксения Собчак, когда давала слово скопинскому маньяку? – вопрошает Калашникова. – Дмитрий Нагиев, когда соглашался на роль Чикатило? Вряд ли.

Мне страшно за сына, страшно за своих будущих детей, за чужих детей и их родителей. Не хотелось бы, чтобы они росли на сагах о маньяках.

– Семьям погибших приношу соболезнования, это наша общая трагедия, скорбим вместе с вами. За ошибки взрослых не должны отвечать дети, которые жизни ещё не видели. Как хочется, чтобы таких историй вообще не было. Хотелось бы обратить внимание на закон выдачи оружия. Насколько я знаю, там очень много лазеек. Пусть на законодательном уровне, наконец, рассмотрят этот вопрос. Не первый ведь случай.