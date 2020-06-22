"Норкину сгубили антидепрессанты": новая версии смерти журналистки

Со дня смерти Юлии Норкиной прошел уже почти месяц. Несмотря на это, до сих пор точно не ясно, из-за чего умерла известная журналистка. Своей версией трагедии поделилась коллега Юлии, известный телевизионный эксперт и таролог Марианна Абравитова.

– Есть ряд причин, из-за которых погибла Юлия, – вздыхает Марианна. – Все они идут из прошлого. Юля была эмоциональным человеком и все принимала близко к сердцу. Она была женщиной страстной, любила жизнь, свою семью и работу. Такого плана люди живут с глубоким погружением, не могут делать что-то вполноги. Конечно, нервная и сердечно-сосудистая система у таких людей изнашивается быстрее. У Юли просто наступило эмоциональное выгорание. Она, как мать Тереза, постоянно была с оголенными нервами. Естественно, на таком нерве и эмоциональном градусе существовать невозможно.

Марианна Абравитова // Фото: Instagram

Супруг Юлии, известный телеведущий Андрей Норкин, уверяет, что его жена погибла из-за инфаркта. Впрочем, Абравитова считает, что не все так однозначно.

– Причиной смерти я могу назвать не только болезнь, – говорит Марианна. – Карты показывают, что Юля принимала какие-то лекарства. Причем продолжительное время. Вероятно, антидепрессанты. В день смерти у нее зашкаливали эмоции депрессивного характера. Ей казалось, что все сошлось в одной точке, что она так больше жить не может, что все проблемы ей надоели. Проблемы накрыли ее повсюду: разногласия с мужем, недопонимание с детьми, болезнь… Все это просто поставило точку на ее жизнедеятельности. Что касается измены мужа, то это неправда. Да, он не ангел, но и не гулял так, как говорят. Юля была в таком состоянии, что даже самый незначительный момент с любой стороны просто мог лишить ее жизни, что, увы, и произошло.

Светлана Капралова.