"Настоящий мужик не уйдет к зассыхе": стала известна новая версия смерти Норкиной

Уже после своей смерти покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина Юлия появится в шоу «Пусть говорят» («Первый канал»), посвященном разборкам в семье Ромы Жукова и его экс-супруги Елены.

Съемки программы, запланированной к показу на 8 июня, прошли за несколько дней до смерти Юли. И руководство «Первого канала», как стало известно Sobesednik.ru, решило оставить речь Норкиной в эфире.

– Мне кажется, что я познакомилась с семьей странных людей, – заявила Юлия в студии «Пусть говорят». – Я, наверное, в своей жизни таких не встречала. Любой нормальный папа хочет, чтобы его сын вырос не оболтусом, а выучился и получил профессию. Но настоящий мужик не бросит семью с шестью детьми и не уйдет к молодой зассыхе. Я не понимаю таких людей. Они для меня фрики!

Надо отметить, что Юлия при жизни всегда отличалась резкими высказываниями, ее регулярно приглашали на различные ток-шоу. Известие о смерти Норкиной стало для всех сотрудников телецентра настоящим шоком.

Напомним, что супругу Андрея Норкина похоронили 6 июня на одном из подмосковных кладбищ. Первоначально причиной смерти Юлии Норкиной называли инфаркт. Но позже появилась версия, что она покончила жизнь самоубийством. В сети ходят слухи, что недавно Юлия узнала: в жизни ее мужа появилась другая женщина.

Ксения Ильина.