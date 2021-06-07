"Невозможно простить": Бородина внесла ясность в слухи о разводе с Омаровым

Телеведущая Ксения Бородина удалила мужа из друзей и перестала выставлять совместные фото.

О непростых отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова говорят уже месяц, однако теперь разногласия между супругами стали уж очень очевидны. Во-первых Ксения удалила Курбана из друзей в Инстаграме, во-вторых, перестала появляться с ним на публике. И хотя супруги все еще живут под одной крышей, их уже давно не видно на фото и видео в соцсетях друг друга.

Ксения в последние дни вообще не пишет постов, а если и пишет, то исключительно на философские темы. В одном из комментариев она намекнула, что близкий ей человек плохо поступил и «есть вещи, которые невозможно простить».

Фото: Global Look Press

Внимательные поклонники решили было, что Бородина приревновала супруга к его взрослому сыну от первого брака. Курбан в последние месяцы проводит с мальчиком очень много времени. Многие заметили, что и на отдых супруги ездили по-отдельности: Курбан проводил отпуск с сыном, а Ксения – с дочерьми. Другие предположили, что «невозможно простить» только измену, и вспомнили: похожие проблемы у Ксении уже были в прошлом. Однако Ксения сама подлила масла в огонь, написав длинный и проникновенный пост о насилии в семье и о том, как трудно жить с абьюзером.

«Те, кто тиранит своих близких или коллег, часто имеет нарциссическое расстройство личности и считает всех ниже себя. Они никогда не думают, что это с ними что-то не так. Именно поэтому все ваши попытки честно указать им на то, что они «ошибаются», они воспринимают как выражение «неуважения» к ним. А виноваты всегда вы», – рассуждала Бородина. Многие поклонники телезвезды решили, что Ксения намекнула на свою личную ситуацию.

В комментариях к последнему посту Бородиной – настоящий шквал советов и просьб сохранить семью. Кажется, больше ни у кого нет сомнений, что в семье серьезные проблемы. Однако Ксения и Курбан упорно хранят молчание.

Новую версию происходящего озвучила звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова. Она предположила: пара намеренно разыгрывает интригу, чтобы подогреть интерес подписчиков, а на самом деле Ксения беременна и ждет ребенка.