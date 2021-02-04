20 тысяч в месяц получают одни дураки: Бородину затравили за слова о нищебродах

В Сети разгорелся скандал по поводу поста телеведущей Ксении Бородиной, где она агрессивно высказалась по поводу людей, которые завидуют ее роскошному образу жизни. Одна из подписчиц оскорбила Ксению и ее мужа за то, что они шикуют в Дубае, а у самой бедняжки зарплата – 20 тысяч рублей.

Ксения отреагировала незамедлительно, сообщив, что это не она виновата в том, что у кого-то маленькая зарплата. Она свои деньги зарабатывает честным трудом.

– Почему вы не хотите свою зависть превратить в позитивную мотивацию? – удивилась Бородина. – Пойти на другую работу, переучиться, найти подработку?

Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода проще, чем заняться собой? – задалась вопросом Бородина.

Слова Ксении тут же подхватили российским СМИ, написав, что она якобы осуждает людей с низкими доходами. И Ксении, как обычно, пришлось оправдываться и называть чушью все, что о ней написали в прессе.

– Я не виновата в зарплате в 20 тысяч любого гражданина Российской Федерации, – сказала Ксения в своем видео. – Абсолютно там нет никакой моей вины! Я знаю, что такое 20 тысяч, и знаю, что такое меньше, чем 20 тысяч. Поэтому я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки. А я сказала, что если вы зарабатываете 20 тысяч, не выливайте свой гнев, свою агрессию на меня! Это лично ваш выбор!

Я не считаю, что все зарплаты в России справедливы, – подчеркнула Ксения. – И оправдываться за свой пост не собираюсь, я от своих слов не откажусь.