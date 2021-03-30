"Ей пришлось забеременеть": Солнцев проговорился о проблемах в семье Бородиной

Известный шоумен Рустам Солнцев высказался о важной новости в жизни телеведущей Ксении Бородиной.

На днях 40-летний бизнесмен Курбан Омаров, являющийся мужем известной телеведущей Ксении Бородиной, заявил в Instagram, что его супруга беременна.

Под одним из последних фото Омарова, на котором он позирует вместе с Ксенией, подписчица поинтересовалась положением супруги, не ждет ли она ребенка. На снимке Бородина кажется немного поправившейся и при этом прикрывает животик сумочкой.

«Ксюша беременна?» – прямо задала вопрос подписчица.

«Да», – последовал четкий и лаконичный ответ Курбана Омарова.

Напомним, у Курбана Омарова и Ксении Бородиной есть одна общая дочь – пятилетняя Теона. Также у телеведущей подрастает 11-летняя дочь Маруся от предпринимателя Юрия Будагова. У Курбана от прошлого брака тоже есть ребенок – 3-летний сын Омар, названный в честь отца бизнесмена.

Сумочка Ксении едва скрывает животик//фото: Instagram

Беременность Бородиной выглядит сейчас неоднозначно, ведь после закрытия «Дома-2» на ТНТ она явно потеряла в деньгах. И хотя сообщается о скором перезапуске «Дома-2» на канале «Ю», далеко не факт, что там телешоу продержится долго. Да, пока у Ксении остается проект на ТНТ «Бородина против Бузовой», но его будущее, как говорят, не так уж радужно. Новая беременность может заставить телеведущую сделать паузу и уйти в декрет. Будет куда выходить потом? Вот это большой вопрос.

– Знаете, я бы поставил вопрос совершенно не так, – заявил Sobesednik.ru шоумен, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. – Потому что в таком возрасте, в котором находится Ксения, женщины обычно беременеют для того, чтобы сохранить семью.

Рустам Солнцев//фото: Global Look Press

И вопрос должен быть следующий: может ли в семье Бородиной быть все так сложно, что ей пришлось забеременеть? Или там все нормально? Я предполагаю, что может (быть сложно. – Прим. Sobesednik.ru).

У нас и в «Доме-2», помню, очень часто было так: девушку бросают или ее из проекта выгоняют, и тут же выясняется, что она беременна, – проводит аналогии Рустам.