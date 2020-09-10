"Кобеля не отмоешь добела!": Бородина оправдалась за срыв свадьбы Азизы

Певица Азиза отменила свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, за которого должна была выйти замуж в конце сентября. Артистка решила разорвать отношения с любимым, после того как на программе «Бородина против Бузовой» его уличили в неверности.

Фанаты Азизы ополчились на Бородину: мол, именно с ее подачи разрушили семью. Но Ксения с обвинениями не согласна. Она уверяет: ее вины в том, что легендарная артистка отказалась выходить замуж за неверного мужчину, нет.

– Извините меня, ситуация была следующая, – объясняет Ксения. – Он был на свадьбе нашего участника. Пришел туда, откровенно флиртовал с другой девушкой. Более того, мы поставили голосовые сообщения, в которых он говорит Яне: «… (нецензурное слово, которым называют самок. – Прим. Sobesednik.ru) моя, куда ты уехала? Я так тебя ждал!»

Бородина уверяет: о том, что Давид встречается с легендарной певицей, она не знала. «Черного кобеля не отмоешь добела», — вспоминаются гениальные строчки Достоевского.

– Только по ходу пьесы выяснилось, что его девушка – Азиза, – продолжает Ксения. – Мы и знать не знали об этом. В ближайшее время, кстати, мы будем снимать программу по этому поводу. Почему я должна чувствовать вину, не пойму. Я ведущая проекта, я узнала информацию и я раскрыла ее.

Напомним, что свадьба Давида Григоряна и певицы Азизы должна была состояться в конце сентября. Для торжества влюбленные арендовали подмосковную резиденцию. Кроме того, Азиза уже сшила для торжества свадебное платье у звездного дизайнера Аники Керимовой. За роскошный наряд, расшитый кристаллами Сваровски, артистка выложила 11 миллионов рублей.