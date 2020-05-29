"Причина серьезная": звезда ТНТ рассказала о расставании Бородиной с мужем

Слухи о том, что Ксения Бородина разводится с мужем, продолжают активно муссироваться в светской тусовке. Сама Ксюша скандальную тему не комментирует. Молчит, как партизан, и Курбан.
Известный блогер и звезда ток-шоу на ТНТ Александра Кошкина во время премии «Муз-ТВ» прояснила ситуацию.
– Я долгое время работала с Ксюшей на площадке шоу «Бородина против Бузовой» и видела, какая она сильная и самодостаточная женщина, – говорит Александра. – При этом она всегда с большой любовью говорила о своем муже. Наверное, есть серьезная причина, если она не выкладывает совместные фотографии с Курбаном. Хотя такие женщины, как Ксюша, счастливыми делают сами себя. Мужчины могут лишь только добавить им чуточку счастья.
В тусовке поговаривают, что Курбан на протяжении многих лет изменял Бородиной. Мол, она устала терпеть и решила разорвать отношения. Но Кошкина с этим не согласна.
– Ксюша не будет терпеть никакие выходки, насилие, измены, абьюз тем более на протяжении многих лет, – продолжает Кошкина. – Это все фантазии сплетников! Бородина такая же, как я. Сильная!
Как только сильные женщины видят, что мужчина не тот, сразу выходят из игры. Им априори это неинтересно. Терпилами в отношениях мы не будем никогда.
Кошкина считает, что слухи о разводе Бородиной и Омарова преувеличены.
– Надеюсь, что у них все будет прекрасно, – продолжила Александра. – Буду держать кулачки за них. Ксюша и Курбан – одна из самых красивых пар в шоубизнесе. Милые бранятся – только тешатся.
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