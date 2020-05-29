"Причина серьезная": звезда ТНТ рассказала о расставании Бородиной с мужем

Слухи о том, что Ксения Бородина разводится с мужем, продолжают активно муссироваться в светской тусовке. Сама Ксюша скандальную тему не комментирует. Молчит, как партизан, и Курбан.

Известный блогер и звезда ток-шоу на ТНТ Александра Кошкина во время премии «Муз-ТВ» прояснила ситуацию.

– Я долгое время работала с Ксюшей на площадке шоу «Бородина против Бузовой» и видела, какая она сильная и самодостаточная женщина, – говорит Александра. – При этом она всегда с большой любовью говорила о своем муже. Наверное, есть серьезная причина, если она не выкладывает совместные фотографии с Курбаном. Хотя такие женщины, как Ксюша, счастливыми делают сами себя. Мужчины могут лишь только добавить им чуточку счастья.

В тусовке поговаривают, что Курбан на протяжении многих лет изменял Бородиной. Мол, она устала терпеть и решила разорвать отношения. Но Кошкина с этим не согласна.