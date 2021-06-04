"Стала общаться с Началовой": умершая год назад Норкина шокировала Кравец во сне

Со дня смерти Юлии Норкиной прошёл ровно один год. Причины смерти журналистки до сих пор не ясны.

Светская дива и певица Алёна Кравец и сейчас не может найти себе места из-за ухода звезды «Пусть говорят». Алена призналась, что регулярно общается с Юлией. Теледива приходит ей во снах.

– Я плакала из-за ухода Юли очень долго, – говорит Алёна. – Как только вспоминала о ней, на глаза наворачивались слезы. Но потом Юля приснилась и сказала: «Алёнка, не рыдай. Мне тут лучше, чем на земле!»

Алена Кравец//фото: личный архив А.Кравец

– А сегодня, в годовщину смерти, Юля пришла ко мне вся белом, словно невеста, – продолжает Алена. – Сказала, что попала в рай. «Алёна, мы с тобой ещё встретимся, но позже! Сейчас у меня и так прекрасная компания – Армен Джигарханян, Сергей Доренко... Стала общаться с Юлей Началовой. Она прекрасная!»

Ту беседу с Норкиной Кравец помнит в малейших подробностях. Во сне они сидели в парке, слушали трели птиц.

– Когда я у неё спросила про мужа Андрея, Юля погрустнела, – вздыхает Кравец. – Оказывается, и на том свете она сильно переживает за него. Видит с неба, как он зажигает с молодыми красотками. «Лишь бы они его не обманули! Он же такой доверчивый. И без меня ему очень сложно!»

Юлия Норкина с мужем Андреем Норкиным, ведущим НТВ//фото: соцсети

На днях хочу позвонить Андрею и рассказать о разговоре с Юлией, – добавила Алена. – Надеюсь, он все поймёт и начнёт жить по-другому.