"Какая постель? Я вас умоляю!": Кравец высказалась об отношениях Краско с будущей женой

Иван Краско готовится к очередной свадьбе. Легендарный актер планирует связать себя узами Гименея с Натальей Смыковой, которая младше его почти на пятьдесят лет.

Светская львица и певица Алена Кравец считает, что у избранницы Краско может быть серьезная травма. И вместо похода в ЗАГС ей для начала стоит показаться врачу.

– Стареть никому не хочется, все желают продлить молодость, – говорит Алена. – Но я не верю в такие отношения, как у Краско. Я не исключаю, что у избранницы Краско – серьезная травма.

– Как психолог могу рассказать, почему молодых тянет на папочек. Не только из-за финансового момента. Часто из-за того, что им не хватало внимания в детстве от родного отца.

Это все они хотят компенсировать отношениями с мужчинами постарше. Я не исключаю, что у новой пассии Краско – такая история. Поэтому вместо похода в ЗАГС с 90-летним дедушкой я бы на ее месте сначала показалась врачу.

– Я бы сама на Краско никогда не смотрела! – продолжает Алена. – Что вы! Ему 90 лет! Я его видела на съемках – он еле ходит. Что я с ним буду делать? Меня окружают молодые жеребцы, зачем мне дедушка?!

Алена Кравец // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

О чем думает Краско, ума не приложу. Что они там делают со своей невестой? Я не верю, что в таких отношениях может быть секс.

– Какой там секс, я вас умоляю! В 90 лет для него за счастье полежать рядом, погладить...

Мошенницей, пытающейся завладеть состоянием Краско, Кравец его невесту не считает, потому что знает: у Ивана за спиной ничего нет.

– Что там у него есть?! – вздыхает Алена. – Дачка и пара квартир? Разве это состояние!