"Приветливый и вежливый": Соседи Ефремова – о слухах про домашний арест актера

Со дня страшной аварии в центре Москвы по вине Михаила Ефремова прошел год. Из-за смерти курьера Сергея Захарова артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Однако недавно в СМИ появилась шокирующая новость о том, что Ефремов якобы вновь находится у себя дома под домашним арестом, а не в Белгородской колонии. Несмотря на то, что пресс-служба ФСИН эту информацию быстро опровергла, вопрос о местонахождении артиста для многих все равно витает в воздухе. Sobesednik.ru решил лично проверить этот слух.

Как известно по результатам экспертизы, во время аварии Михаил Ефремов находился не только в сильном алкогольном опьянении, но и под воздействием наркотиков. По слухам, артист согласился сдать наркодилеров, которые ему продали запрещенные вещества. И поэтому в рамках защиты свидетелей Ефремова якобы вновь перевели под домашний арест, потому что в колонии ему оставаться теперь небезопасно. Сообщалось, что актеру даже разрешено гулять в радиусе километра от своего жилища.

Мы отправились к дому в Плотниковом переулке, где находится квартира Ефремова. Соседи актера журналистам не очень рады – ведь прошлым летом корреспонденты практически жили под их окнами, пытаясь записать эксклюзив.

– Про Ефремова уже столько переговорено. Хватит! – отрезала пожилая женщина, вышедшая из подъезда звезды.

Более приветливыми оказались работники йога-студии, которая находится в этом же самом доме.

– То, что Михаила вновь перевели под домашний арест, я впервые слышу от вас, – сказал нам молодой человек по имени Андрей. – Лично я его часто видел только прошлым летом – когда он садился в машину полиции, его увозили в суд, а потом он возвращался. В ближайшее время я точно его не встречал.

Андрей рассказал нам интересную деталь из жизни артиста до страшной аварии.

– Ефремов приходил заниматься в нашу йога-студию, – произнес парень. – Но это было буквально разок. Может, несколько.

Продолжил рассказ об артисте коллега Андрея – молодой мужчина по имени Алексей.

– У нас в студии есть веганское кафе. Михаил приходил к нам поесть супчик, – вспомнил наш собеседник. – Это было еще до карантина. Может, года два назад. А в последнее время Ефремова тут никто не видел, это сто процентов!

– Какое впечатление на вас произвел артист, когда вы его видели вживую?

– Он очень приветливый и вежливый. Яркий представитель интеллигенции. В принципе, как и все жители этого дома, если вы с ними пообщаетесь. Все члены его семьи очень воспитанные и вежливые.

В квартире в Плотниковом переулке проживает жена артиста Софья Кругликова с их тремя детьми: 15-летней Верой, 13-летней Надеждой и десятилетним Борисом.

– Супругу Михаила раньше часто видел, сейчас вижу только когда в школу дети уезжают, –продолжил Алексей. – У Софьи всегда плюс-минус одинаковый образ – она приветливая, солнечная. В последнее время не было изменений ни в ту, ни в другую сторону.

– Верите ли вы слухам об алкоголизме артиста?

– Нет. Когда я его видел возле дома, он всегда был в адекватном состоянии.

Да, слухи такие ходят. Но сколько раз я его встречал на прогулке, никогда такого не было, чтобы он ходил и шатался.

Да и вообще ситуация с аварией очень странная, потому что у Михаила вроде были водители. Его всегда кто-то привозил и увозил.

В ТЕМУ!

Эльман Пашаев: «Слух о домашнем аресте запустили журналисты!»

О возможном переводе Ефремова на домашний арест, мы поговорили также с его первым адвокатом Эльманом Пашаевым. Правозащитник утверждает, что такого никак не могло произойти.

– Это бред, – заявил юрист. – Он может находиться дома только по решению суда. Если бы его этапировали из Белгорода обратно в Москву, все журналисты первыми бы об этом узнали. Его никак не могли выпустить из тюрьмы. Еще не прошла треть срока, который ему присудили, чтобы можно было назначить ему принудительные работы, для УДО тоже рано. По закону нельзя его домой отпустить даже если он сотрудничает со следствием!

– Как вы считаете, почему этот слух вообще появился?

– Потому что не все журналисты правдивые как вы! Некоторым вашим коллегам нужен хайп, чтобы поднять свои рейтинги. Другого тут и быть не может!