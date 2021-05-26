ФСИН опровергло сообщение об этапировании Ефремова в Москву для следственных действий

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщение об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала о том, что отбывающий наказание в колонии в Белгороде актер Михаил Ефремов находится в Москве. По данным газеты, Ефремов согласился сотрудничать со следствием, сдать наркодилеров и по программе защиты свидетелей ему организовали особое положение. Поскольку в тюрьме для него может быть небезопасно, на время следственных действий артист якобы будет находиться в Москве под домашним арестом, рассказал изданию осведомленный человек, попросивший его не называть.

«Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.