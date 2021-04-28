Российский актер Михаил Ефремов рассказал о жизни в тюрьме в своем первом интервью из колонии. Он находится в ИК в Белгородской области уже почти полгода после того, как его признали виновным в ДТП в центре Москвы.

По словам артиста, он уже смирился с распорядком дня и ранними подъемами.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — отметил Ефремов.

В будни актер работает на швейном производстве — по восемь часов в день вставляет замки в молнии защитных костюмов. В свободное время он много читает и посещает мероприятия для заключенных.

Ефремов признался, что не теряет оптимизма и надеется на смягчение приговора.

Отмечается, что в колонии недавно сняли жесткие карантинные ограничения и артиста впервые смогла навестить супруга, а также его адвокат Петр Хархорин.

Юрист рассказал, что его клиент после приговора и сейчас — два разных человека.

«Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьет, во-первых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся. Все, конечно, сложно, но Михаил понимает, что это отчасти и положительный поворот», — заявил адвокат актера.

Хархорин также рассказал о готовящемся обжаловании приговора.

«Исходим из того, что какой-то срок Михаил все равно отсидит, даже если срок снизят. Поэтому не бежим впереди паровоза. И было бы очень неплохо, чтобы к моменту рассмотрения жалобы прошло полгода в колонии, чтобы получить характеристику. Ефремов туда прибыл 4 декабря, соответственно, полгода наступит 4 июня», — приводит слова адвоката «СтарХит».