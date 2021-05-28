Гарик Сукачев снял в кино младшего сына Михаила Ефремова

На премьеру короткометражки Гарика Сукачева с участием младшего сына Михаила Ефремова в столичном Доме кино приехала супруга отбывающего наказание в колонии актера Софья Кругликова.

Игорь Иванович Сукачев – удивительный человек. Сняв 11-минутный фильм «Помнишь», он закатил вечеринку в Доме кино, пригласив, как водится, друзей, огромную съемочную группу и городских тусовщиков.

Мероприятие началось едва ли не за час до сеанса. Гарик в прекрасном настроении встречал многочисленных друзей на крыльце служебного входа Дома кино. Одним из первых пожаловал Стас Намин. Правда, с не самой радостной новостью – что и уйти должен будет одним из первых.

– Не убегай, пожалуйста, – молился Сукачев, попутно обнимая случайных прохожих, попросивших о селфи. – Я хочу, чтобы ты это посмотрел.

– Мишаня! Ты же эспаньоло! Ничего, что мы говорим по-русски? – Обратился музыкант к журналисту и автору книг о музыке Михаилу Марголису, проживающему сейчас в основном в Испании. У Михаила как раз накануне вышла новая книга «Наше время», ради этого он и прилетел в Москву, ну а как не забежать к Игорю Иванычу на вечеринку в Дом кино?

Иван Охлобыстин, Сергей Галанин, Сергей Воронов – рок-н-рольная братия вилась вокруг Дома кино, а внутри, в фойе, уже раздавал интервью Дмитрий Певцов, утверждавший, что «для меня было открытием, что Сукачев не только безумный рок-н-рольщик, но и режиссер, и интеллигентный человек. Вот пришли посмотреть с женой и дочкой».

«Помнишь» – игровая короткометражка о человеке, который во время зимней вьюги последовательно теряет: коня, собаку, вещи – и погибает сам. В финале – своего рода реинкарнация: живые щенок, жеребенок и мальчик. Мальчика сыграл младший сын Михаила Ефремова Борис Михайлович. Люди из команды Гарика не без юмора вспоминали, как он непосредственно перед съемками радикально поменял сюжет. В общем, творческая личность!

Потом был фильм о фильме, превышающий по хронометражу саму картину в разы, из которого следовало, что Сукачев – режиссер, всегда точно знающий, чего он хочет, хотя его творческие позывы понятны не всем. Зато сам Гарик рассказал, что после успеха спектакля «Анархия» в «Современнике» занимается съемками фильма (уже полнометражного) по этому сюжету. Вот это действительно должна быть бомба! То, что кино Сукачев, дипломированный ВГИКовец, снимать умеет, известно давно.

Отдельное событие – приезд на премьеру родных Михаила Ефремова – жены Софьи Кругликовой и младшего сына Бориса. Ефремов, как известно, из той же «тушинской братвы», что и Гарик, что и Иван Иваныч Охлобыстин, и раньше часто был душой компании на этих вечеринках Сукачева, особенно если в этих местах имелся бар.

Тема уголовного наказания для Ефремова традиционно не поднималась. Но Гарик, любящий снимать животных и детей (особенно детей друзей) на этот раз взял в кадр 11-летнего сына Михал Олегыча Бориса, и без него премьера состояться бы не могла. Софья от камер уворачивалась, Борис залипал в гаджете, а Гарик толкнул речь:

– Мне нужен был мальчишка маленький. Бориса я знаю с самого рождения. Знаю его характер, ефремовский абсолютно. Династия, конечно, дает свои плоды.

Роль у Бориса Михайловича была небольшой, но в съемочной группе чувствуют, что перспективы у юного актера хорошие: «Он гиперактивный, а такие дети, как правило, талантливые».