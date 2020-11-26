СМИ выяснили подробности разговора жены Михаила Ефремова о разводе с артистом

Известный российский актер Михаил Ефремов стал одним из тех, кто, судя по всему, в полной мере ощутил на себе «коварство» високосного 2020 года. Смертельное ДТП в центре столицы, произошедшее еще в июне, стоило заслуженному артисту не только репутации, но еще и свободы. Позднее появились сообщения о проблемах актера в общении с новыми соседями в исправительном учреждении и, кажется, на этом испытания для Михаила Олеговича не закончились. Тем более что персона Ефремова и прежде была окружена немалым количеством недоброжелателей, а в результате скандальной истории с аварией, которую артист устроил в нетрезвом виде, их армия только увеличилась.

К примеру, на днях в прессе появились слухи о том, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова собралась развестись с артистом, которому ближайшие 8 лет придется провести в «местах не столь отдаленных». Более того, отмечается, что возлюбленная Михаила Олеговича якобы уже приняла «окончательное решение» по этому поводу.

Впрочем, сама Кругликова эту информацию журналистам никак не комментирует, что только подогревает интерес СМИ к теме. Однако позднее прессе стало известно, что она высказалась о «разводе» в беседе с близким другом семьи – главой Ассоциации профсоюзов сотрудников полиции и членом ОС ФСИН Алексеем Лобаревым, который до этого неоднократно встречался с женой артиста, оказывал ей поддержку и даже консультировал по некоторым вопросам, которые касались судебного процесса в рамках громкого дела о смертельной аварии. Позднее журналистам портала «СтарХит» удалось разузнать подробности этого разговора у самого Лобарева.

«Мы созванивались с ней. Софья говорит, что ей очень не нравятся попытки постоянно врать о ее семье в СМИ. Это и ложь о том, что Михаил якобы заказывал себе в СИЗО гуся, и вранье о том, что осужденные в составе хозотряда были настроены против него, и даже последняя ложь о разводе. Она это полностью опровергает. Более того, как только будет снят карантин в СИЗО, она планирует обязательно поехать к мужу в колонию на свидание», – приводит портал слова мужчины.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов три недели тому назад был этапирован в Белгород, где содержится в СИЗО №3 перед непосредственным переводом в местную исправительную колонию №4. Примечателен и тот факт, что перевод знаменитого артиста в Белгород был организован как раз из-за повышенного внимания к его персоне со стороны прессы и правозащитников. Если бы журналисты и представители ОНК своим повышенным вниманием к персоне заслуженного артиста не создавали столько проблем, то он, как утверждает источник «СтарХита», вполне мог бы отбывать срок в Москве, поближе к родне.