Постарел лет на десять: опубликованы фото Ефремова в СИЗО Белгорода

На кадрах видно, что актер сильно изменился – осунулся и похудел.

Со дня на день Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП летом это года, будет отправлен в колонию в поселок Алексеевка Белгородской области. Сейчас актер находится на карантине в СИЗО №3.

После апелляции, состоявшейся в конце октября, прошел почти месяц. В официальных источниках не появлялось никаких фотографий Михаила. О его самочувствии и настроении все, кто следит за делом Ефремова, узнавали от правозащитников и адвокатов. Вторым, кстати, есть чем похвастать.

Так, адвокат Андрей Алешкин рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru о том, что родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова простили Михаила Ефремова после его покаянного письма и что актер полностью возместил ущерб потерпевшим, включая 111 тысяч рублей, потраченные на похороны и поминки. Не исключено, что в отношении Михаила Ефремова будет запущена процедура помилования.

Ефремова уважают в СИЗО: во время визита митрополита актера поставили в центр кадра//фото: сайт Белгородской епархии

Что касается самого Ефремова, то он заметно постарел и осунулся за минувший месяц – свежие фотографии, сделанные в СИЗО №3 Белгорода, где находится артист, были опубликованы 20 ноября на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии. Кадры сделаны во время визита в учреждение ФСИН митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Судя по всему, к Михаилу Ефремову хорошо относятся в СИЗО: в отличие от других заключенных, он одет в собственную одежду – на нем пиджак, водолазка и брюки.

На время фотосессии со священнослужителями, сотрудниками изолятора и представителями ФСИН актеру разрешили снять медицинскую маску. И поставили в центр кадра на общем фото. Видимо, даже в СИЗО Ефремова продолжают считать звездой.

Владыка окропил заключенных святой водой//фото: сайт Белгородской епархии

Владыка, как сообщается, отслужил молебен о болеющих коронавирусом в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО. После молебна архиерей исповедовал осужденных отряда хозяйственного обслуживания (был ли среди них Ефремов, не уточняется. – Прим. Sobesednik.ru).

Затем митрополит окропил помещения СИЗО святой водой и подарил изолятору телевизор.