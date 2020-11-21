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Захаровы официально простили Ефремова! Актер помирился с семьей потерпевших (видео)

Общество
21:02, 21 ноября 2020

Захаровы официально простили Ефремова! Актер помирился с семьей потерпевших (видео)
Global Look Press
Global Look Press

Адвокат Андрей Алешкин сообщил Sobesednik.ru, что родственники погибшего курьера Сергея Захарова наконец приняли извинения Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП. Решающую роль в этом сыграло письмо, в котором актер говорит о раскаянии и просит прощения у всех потерпевших. Sobesednik.ru впервые публикует документ с подписью самого Ефремова.

Как Ефремову удалось добиться прощения от потерпевших

На днях Михаил Ефремов полностью погасил исковые требования вдовы, младшего сына и брата Сергея Захарова, погибшего в резонансном ДТП. Актер выплатил им 115 тысяч рублей компенсации расходов на похороны, поминки и оплатил госпошлину. Однако до сих пор оставался нерешенным другой, не менее важный вопрос – удалось ли осужденному заслужить прощение потерпевших и, так сказать, примириться с ними.

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru адвокат актера Андрей Алешкин сообщил сенсационную новость: примирение сторон наконец произошло. Защитник актера предоставил нам письмо, которое с подписью Ефремова публикуется впервые: в нем Михаил Олегович раскаивается в содеянном и приносит пострадавшим свои самые искренние извинения.

Обо всех этапах, которые пришлось пройти на пути к долгожданному примирению Михаила Ефремова с родственниками Сергея Захарова, Андрей Алешкин подробно рассказал в интервью Sobesednik.ru.

Я извинился перед Александром Андреевичем Добровинским за все, что было в процессе. С этого мы и начали переговоры, – сказал Sobesednik.ru адвокат Андрей Алешкин. – Когда ты занимаешься перемирием, всегда есть условия. Условием перемирия было письмо. Ранее с автографом Михаила Олеговича мы его не публиковали (Ефремов подписал письмо на днях, находясь в белгородском СИЗО. А к апелляции подписывать не стал, так как в то время его супруга Софья Кругликова подозревала Алешкина в сговоре с Добровинским и рекомендовала мужу отказаться от их идеи с письмом. – Прим. Sobesednik.ru).

Видите подпись Александра Андреевича? Вот этот документ должен был быть в суде, в апелляции. Вот этот документ должен был быть приобщен к материалам уголовного дела и лежать на столе у судьи. Вот это деятельное раскаяние!

Но его не было в апелляции, потому что меня там не было (напомним, в начале заседания защитник взял самоотвод, с чем согласился подсудимый. – Прим. Sobesednik.ru): линия, которую я поддержал, была не востребована в последний момент.

В этом письме Ефремов просит прощения у всех [родных Сергея Захарова] – мама, сыновья, вдова, брат.

«Семья Захарова прониклась этим письмом»

– Зачем такое письмо Ефремову нужно было согласовывать с Добровинским (отметим, что он представляет не всех родных погибшего, а только вдову, младшего сына и брата. – Прим. Sobesednik.ru)? Разве Михаил не может попросить прощения без визы Александра Андреевича?

– Я объясню почему: чтобы потом сторона потерпевших не сказала, что это не те слова, которые хотели услышать потерпевшие. Это принципиально. Сначала мы согласовали с Михаилом Олеговичем всю эту историю. И – «Александр Андреевич, будьте так любезны, нам нужен ваш автограф». Он говорит: «Зачем?» – «Затем, чтобы потом потерпевшие не сказали, что это письмо не совсем «раскаянное», не совсем глубокое, не совсем трогательное».

Честно скажу, я перестраховался. Чтобы потом в суде не сказали: «Мы не верим!» Это документ!

– Почему тогда на нем нет подписи самих потерпевших?

– А он их представляет – Добровинский. Зачем еще кого-то?

– Чтобы судью это еще больше тронуло.

– Александр Андреевич бы мог сказать судье: «Я согласовал эту позицию со своими доверителями». И я не думаю, что Добровинский не согласовал это письмо с ними.

– А может быть, дело в том, что получить подписи родственников оказалось непросто? Им, наверное, морально тяжело было бы подписать это письмо?

– Это нужно было ехать в Рязань или везти их в Москву. Насчет морально тяжело – мне сложно за них говорить. Но я знаю, что они это письмо видели.

– И согласились с тем, что верят тому, что пишет Ефремов?

– Да.

– И принимают его извинения?

– Да.

– Помню, в суде первой инстанции, когда они требовали 1 рубль моральной компенсации на троих, вдова, старший сын и брат писали в иске: «Прощения от нас ему не будет никогда». То есть теперь можно сказать, что родственники наконец-то простили Ефремова?

– Во-первых, прошло время. Во-вторых, здесь достаточно глубоко, искренне и очень чувственно написал Михаил Олегович. Они прониклись этим письмом.

– Прониклись и простили?

– Я думаю, что да, простили. Потому что иначе не было бы подписи Александра Андреевича. Они приняли его извинения.

«Возможно, мы попросим Захаровых обратиться к Путину с письмом-просьбой помиловать Ефремова»

– Ефремов до этого не раз извинялся перед родными, просил у них прощения. Раз извинения наконец приняты, в покаянных письмах больше нет нужды?

– Я знаю, что много писем он написал еще из СИЗО, которые ушли (прошли контроль ФСИН и были доставлены адресатам. – Прим. Sobesednik.ru). А это такое сильное письмо.

Надо иметь большую силу и мужество, чтобы его подписать. И Михаил Олегович это сделал. Это сильный поступок. И, я думаю, поэтому он был оценен.

– Позвольте уточнить, а почему в этом письме Ефремов пишет «нет мне прощения», если сам надеется его получить?

– Это тоже боль. Своя. Он предполагает, что они могут простить его, ну, по-человечески, а внутренне глубина боли останется.

– Поскольку письмо было написано к апелляции, здесь он пишет следующее: «Надеюсь, Вы и Ваша семья согласитесь ходатайствовать за изменение моего срока на условный». Как вы нам сказали, в эти дни Ефремов решает, обратиться ли ему с просьбой о помиловании к президенту России. Поскольку это не одно и то же, он будет дополнительно просить родственников Захарова поддержать его обращение, если он его в итоге напишет?

– Я не исключаю, что мы будем просить родственников, чтобы они тоже обратились с такой просьбой к президенту. Возможно, будет еще одно письмо.

На самом деле, если бы можно было так легко встречаться с потерпевшими, я бы до них доехал, я бы лично перед ними извинился.

Я думаю, когда Михаил Олегович выйдет – встретится с ними и лично сам извинится. Вот без камер, просто по-человечески.

 Евгения Донченко.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Знаменитости #Добровинский #Сергей Захаров #новости звезд

Рубрика: Общество

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