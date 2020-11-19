Адвокат Алешкин: Ефремов и семья погибшего Захарова обменяются компенсациями до суда

Актер Михаил Ефремов до 23 ноября возместит потраченные вдовой Сергея Захарова на похороны и поминки 111 643 рублей 67 копеек, а брат погибшего вернет осужденному 200 000 рублей. Об этом Sobesednik.ru рассказал новый адвокат Ефремова Андрей Алешкин.

Напомним, на понедельник, 23 ноября, в 14:00 Хамовническим районным судом г. Москвы назначена беседа по гражданскому иску троих родных Сергея Захарова – его вдовы Маргариты Владимировны Захаровой, его младшего сына Валерия Сергеевича Захарова и его брата Валерия Владимировича Захарова. Они требуют с Михаила Олеговича Ефремова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждый, а вдова просит также взыскать с него компенсацию материального вреда в размере 111 643 рублей 67 копеек, потраченные ею на похороны (38 350 рублей) и поминки (73 293 рублей 67 копеек), и расходы по оплате госпошлины.

Как мы поясняли ранее, требование о 3 миллионах присутствует в иске, несмотря на то, что эту сумму Ефремов перечислил родным уже к началу заседания по апелляционным жалобам 22 октября. Это объясняется тем, что иск отправили в суд по почте еще 14 октября – на тот день деньги выплачены не были. О полученной выплате родственники суд до сих пор не уведомляли, но это не значит, что они ее утаивают и требуют повторно: они или их представители могут заявить об этом на беседе. Если не заявят они, это сделают адвокаты осужденного, у которых есть подтверждающие платеж документы.

Поэтому вопрос с 3 миллионами на сегодня формально еще открыт, но фактически уже закрыт.

А вот вопрос с такой, казалось бы, незначительной (по сравнению с миллионами моральной компенсации) суммой материальных издержек до сих пор решен не был. Это даже дало основание адвокату потерпевших Александру Добровинскому сказать на апелляции, что требования родных удовлетворены частично. Тогда он, обращая на это внимание судьи, даже произнес в адрес актера слово «зажал».

Теперь же, как узнал Sobesednik.ru, пообщавшись адвокатом Андреем Алешкиным, который заключил с Ефремовым контракт, когда тот находился уже в белгородском СИЗО № 3, с финансовыми претензиями к Ефремову покончено.

– Андрей, как вы считаете, почему Ефремов или его представители не выплатили эти 111 тысяч рублей еще к началу апелляции, ведь тогда они уже перечислили 3 миллиона рублей, собранные друзьями актера? Неужели сто тысяч не смогли добрать?

– Нет, в эту версию я мало верю. Наверное, у моих коллег (адвокатов Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева, представлявшего Ефремова на апелляции. – Прим. Sobesednik.ru) что-то пошло не так.

– Это их оплошность?

– Я не могу давать оценку коллегам. Они такое решение приняли. Однако к 23 ноября претензий к Михаилу Олеговичу со стороны потерпевших не будет – ни моральных, ни материальных. Об этом мы будем писать в кассации – набирается хороший пласт для возвращения дела на стадию апелляции.

С этой стадии мы будем добиваться условного наказания. Это длинный процесс.

– Поясните, пожалуйста, каким образом оказалось, что к Ефремову со стороны родных Захарова больше нет финансовых претензий? Они отозвали иск?

– Отозвать иск можно только в суде – для этого нужно прийти в суд. Но я знаю, что на момент суда мы все эти вопросы закроем – все выплатим. По моральным принципам Михаил Олегович сказал закрыть этот вопрос.

Андрей Алешкин и Александр Добровинский // Фото: Twitter

– Уточните, как именно вы закрыли вопрос. Ефремов все выплатил Маргарите Владимировне либо родственники согласились учесть в счет требуемого 200 тысяч рублей, которые Михаил Олегович перечислил через помощника своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева брату Захарова еще летом (тогда же он перечислил по 200 тысяч рублей и вдове с младшим сыном, но те тут же вернули деньги обратно, а брат деньги принял. – Прим. Sobesednik.ru)?

– Открываю тайну. Первое: мы им заплатили 111 тысяч рублей – а они нам возвращают 200 тысяч рублей.

– Платежи уже прошли?

– Это произойдет до суда.

– Поскольку Ефремов, находясь в СИЗО, лишен доступа к своим средствам, кто конкретно перевел от его имени деньги?

– Не я. Либо его супруга, либо другие близкие родственники.

– А брат погибшего уже точно согласился на такой обмен суммами?

– Все согласны выйти из этой ситуации в точку ноль. У нас нет оснований не договориться. Мы принципиально это решили. На 23 ноября мы закончим все тяжбы.

Это может быть решено несколькими путями. Либо будет заявлено, что все их требования удовлетворены, и суд прекратит сразу дело, либо второе – сторонам предложат подписать мировое соглашение, и на этом тоже все закончится.

– Маргарита Захарова требовала еще возмещения расходов по оплате госпошлины…

– 115 тысяч рублей всего перечислим. Госпошлина – в районе 3 тысяч рублей там. Мы заплатили все.

– Вы не знаете, а какова судьба тех 400 тысяч рублей, от которых сразу отказались вдова и младший сын? Сообщалось, что сумма вернулась отправителю, то есть помощнику Эльмана Пашаева. Помощник передал их Ефремову или его семье?

– Не могу говорить за помощников коллег. Я не знаю. Знаю только, что деньги будут возвращаться так же, как они пришли. От кого получили – тому вернули.

Евгения Донченко.