"Родные Захарова попросят об освобождении Ефремова": важное заявление Джигурды

Актер заявил, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП больше не возражают против выхода Михаила Ефремова из тюрьмы.

Осужденный на 7,5 лет заключения Михаил Ефремов может ни дня не провести в колонии, куда его этапировали из Москвы. Сейчас актер находится в белгородском СИЗО №3 и ожидает отправки в ИК-4 в поселке Алексеевка, где в свое время отбывали наказание футболисты Мамаев и Кокорин.

И не исключено, что прямо из СИЗО Ефремов поедет... домой!

Ефремов после одного из заседаний суда//фото: Global Look Press

Никита Джигурда выложил на своей странице в Instagram видеозаявление, из которого следует, что трое родственников погибшего курьера Сергея Захарова, признанные потерпевшими, – вдова Маргарита Захарова, младший сын Валерий Захаров и брат Валерий Захаров, которые никогда ранее не просили смягчить приговор и никаким образом не выступали в поддержку Ефремова ни в Пресненском районном, ни в Московском городском суде, собираются ходатайствовать об освобождении актера!

Если это действительно случится, то дело Ефремова ждет счастливый и красивый конец.

Джигурда – один из самых известных защитников Ефремова//фото: Global Look Press

– Сторона потерпевших готова ходатайствовать об освобождении Михаила Олеговича Ефремова! Когда мы освободим Михаила, многое для вас прояснится! – заинтриговал Никита Джигурда.

Актер также заявил, что адвокат Александр Добровинский подписал некий документ. Но что это за бумага, Джигурда в своем видео не поясняет. Напомним, что ранее сообщалось: Михаил Ефремов, возможно, обратится в президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Но с чего бы вдруг такая перемена в отношении осужденного? Ведь что бы ни утверждал Джигурда, на 23 ноября в Хамовническом районном суде назначено заседание по гражданскому иску Захаровых к Ефремову: вдова, младший сын и брат требуют выплаты 3 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Хотя актер через другого своего адвоката, Петра Хархорина, уже перечислил им эти деньги, что учел и Мосгорсуд, снизив наказание на полгода. Получается, родственники еще раз пытаются взыскать с Ефремова эту сумму? Тут уже кое-что прояснил Sobesednik.ru, обратившись в суд.

Адвокат Александр Добровинский//фото: Global Look Press

– Действительно, иск от Захаровых поступил к нам днем 22 октября, а утром 22 октября на апелляции по Ефремову все стороны согласились с тем, что 3 миллиона выплачены, – сказал Sobesednik.ru пресс-секретарь Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе. – Поэтому логично посчитать, что деньги требуются повторно, но в действительности это не так. Дело в том, что иск нам отправили по почте еще 14 октября, а пришел он в разгар апелляционного заседания. Даже если бы он пришел еще позже, мы, хоть и сами следим за новостями и слышали про выплату 3 миллионов, не зарегистрировать иск и не назначить судебное разбирательство не имеем право.

А вот Захаровы могли за это время (прошел уже почти месяц) сообщить нам, что отказываются от своих требований. Но они пока этого не сделали.

Вероятно, они, если уж деньги и правда выплачены, сделают это уже 23 ноября, но это могут быть только предположения. Думаю, что им не было смысла приходить в суд и информировать о 3 миллионах, потому что в иске заявлены еще два требования, которые Ефремов пока не исполнил. Вдова погибшего Маргарита Захарова просит взыскать с виновника ДТП «материальный вред, выразившийся в тратах на похороны и поминки, которые составили 38.350 и 73.293,67 рублей, а всего 111.643,67 рублей», а также расходы на оплату госпошлины. Поэтому истцам с представителями ответчика все равно есть о чем поговорить на беседе.

Елена Крылова.