"Ждала приговора": Адвокат Жорин объяснил, почему Кругликова разводится с Ефремовым

Вчера появилась новость о том, что супруга Ефремова Софья Кругликова собирается подавать на развод. Об этом журналистам сообщил человек, близкий к семье заслуженного артиста. Мы поговорили с адвокатом Сергеем Жориным, профессионалом в бракоразводных процессах, чтобы узнать, насколько выгоден с финансовой точки зрения развод для Софьи.

Адвокаты Михаила Олеговича о ситуации с разводом ничего не знают, поэтому до сих пор неизвестно, решится ли Софья на такой шаг.

Сергей Жорин // Фото: Instagram

Во время судебных разбирательств Кругликова поддерживала супруга, не давала комментарии СМИ, а на последнем апелляционном слушании и вовсе обменивалась с мужем записками и всячески демонстрировала свое теплое отношение к мужу. Новость о возможном разводе супругов удивила многих, появился вопрос, а не выгодно ли это для Софьи в данных условиях, когда муж в местах лишения свободы. Об этом мы поговорили с адвокатом Сергеем Жориным.

– Не думаю, что здесь есть какая-то выгода, – утверждает известный адвокат. – Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается. Супруги разводятся, разделяют доли, часть супруги нельзя взыскивать, так как она уже никакого отношения к осужденному не имеет. В данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия, а супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период, а как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод. Здесь с точки зрения материальной составляющей нет выгоды, просто выбран момент, наименее травматичный для Ефремова. А арест на счета в скором времени должны снять, ведь гражданские иски, насколько я знаю, уже удовлетворены.