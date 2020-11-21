Адвокат Алешкин: Ефремов полностью рассчитался с потерпевшими и надеется на помилование

Новый адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин дал интервью Sobesednik.ru, в котором рассказал о выплате компенсаций родным погибшего Сергея Захарова, новых подвижках в деле и шансах на помилование актера.
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